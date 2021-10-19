110年全國運動會自由車個人計時公路賽，女子組由「粉紅小鋼炮」黃亭茵以時速44.775公里、36分10秒873的成績率先完成27公里賽程，奪下本屆全運會第3金。張婷婷和曾可妡分別以37分00秒160及37分11秒546拿下銀銅牌。

「這面金牌對我來說是寫下歷史的一次，因為這是我第一次在全運會拿下3金，代表說自己這一、兩年間的改變有達到成效，很滿意自己的表現，但同時還有很多地方需要修改。」順利奪下女子組金牌的亭茵分享道。

提前多日來到北海岸訓練的亭茵，對於此地多變的風勢早有準備，實戰當中，她把賽前訓練做出的時間，作為判斷自己狀態的依據。上場前難掩緊張的心情，但她也能適度轉換成挑戰者的身份，把壓力轉化為刷新上一屆銅牌的動力。

即便前半段一度落後對手，亭茵仍有能力在後段挽回頹勢，進而逐漸擴大手中的領先優勢；進入最後8公里，她感覺來到疲勞的臨界點，於是把最後所剩的體力，保留在終點前2公里的關鍵短坡，最終起身晃車衝刺進站，在心目中最難的一屆全運會摘下后冠！

由於計時並非自己的專項，風速女王蕭美玉本日平常心應戰，在27公里的賽段中跑出38分05秒723的成績，她和銳克多戰馬排名全場第4位，隊友曾可妡則順利為台中隊摘下一面銅牌。在明天的公路賽方面，美玉也期待看到雷媖琇、劉文萱幾位新生代的學妹能出來擔綱車隊主將的職務。

在33.8公里的男子個人計時公路賽部分，台北市杜志濠以51.501公里的均速強勢奪金，成績為39分22秒694，這也是他在本屆全運會第3金。吳之皓、虞子諒則是銀、銅兩面獎牌的得主，成績分別為39分50秒589及40分43秒788。

「心情上是真的滿開心的，我的壓力是在於能不能再突破自己，從17、18歲旅歐到現在，我一直想要越來越好，在自己的專項再突破直到不行為止。」繼2017後，這是小濠第二度在全運會的舞台上奪下計時賽金牌。

爭取衛冕的馮俊凱，是男子組最後一名出賽的成員，不料阿凱卻在折返後遭遇破胎，即便機械師即刻更換輪組處理，但意外還是直接衝擊成績表現；後半程的他隨即轉換策略，把體能投資在明天的自由車公路項目。

明天將繼續進行自由車男、女子組公路賽，無論是138公里的男子組或109公里的女子組，關鍵都在「北極山北星真武殿」的關鍵10公里爬坡，馮俊凱將在此挑戰生涯全運會7連霸的重要頭銜，而前一屆在桃園市封后的蕭美玉，也將爭取全運會的二連霸。