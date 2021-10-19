勞保基金只能撐到2049年？民進黨立委江永昌今日於立院質詢追問勞動部長許銘春「勞保基金何時負債會達1千億、5千億？」許答不出來，只說「目前都是按照潛藏債務去推算」，江永昌不滿並表示「若勞動部長連數字都沒放在心裡，到底政府還有何作為？」

江永昌表示，目前政府特種基金資產有47兆，負債為39兆，貌似不錯，但是若把新舊制公教人員退休金、勞保、國民年金保險等等，中央有給付責任的15兆多納入計算，負債大過資產，我們國家的財務狀況算好嗎？

行政院主計長朱澤民回應，有關給付責任，也就是所謂社會保險的潛藏負債，是代表未來可能的提付，但並沒有說一定要把所有給付提存，各國也沒有這種例子，給付時有錢即可。

江永昌指出，話雖如此，但以勞保基金為例，去年、前年提存得花9兆，現在已得超過10兆以上才可收益平衡。

江永昌說，社會保險是如此狀況，至於所有特種基金加總的資金短期調度，流動資產是13兆、流動負債是18兆，當中差距達5、6兆。政府舉債到現在累積也差不多是5、6兆這個數字，台灣財政真的沒有問題？朱澤民回應，未來可藉由匯率的提高來減少或弭平。

江永昌再詢問勞動部，勞保基金自哪一年起已入不敷出？許銘春回應是2017年。江永昌追問，哪一年起，勞保基金負債會超過1千億？許銘春未回應，僅說基金每3年會精算一次。

江永昌不滿指出，勞保基金涉及保費費率、採集期間等等，有多少項目要檢討？而勞保基金何時會短差到1千億，部長又答不出來。若說明年政院版的《勞保條例》會送到立院審查並得到解決方案，自己是不相信。許銘春回應，沒有提過明年是否要送案，目前還在討論。

許明春表示，勞保年金改革茲事體大，關係到勞工退休後老年生活照顧，這部分要多聽各界意見。江永昌不滿打斷「當部長的人，最起碼連哪一年的收入差距會達千億，得要答得出來。」

江永昌繼續說，去年11月許銘春自己提到，即便行政院每年撥補200億給勞保年金也不夠，300億也不夠，可能要撥到1千億。這番言論讓外界產生誤解，以為勞保基金的缺口已經達1千億。

江永昌詢問「部長知不知道哪一年會達5千億？」許銘春回應「我沒有詳記數字。」並又再強調所有基金短絀缺口每3年會精算一次，並做參考。江永昌問「2014年提存是8.3兆，2017年是9.1兆，2021年的提存應該要多少？」

許銘春此時吱吱嗚嗚說「這是按照潛藏債務去推….」，江永昌表示「你也不知道是嘛，已經到10.7兆了，這些數據是不是都沒有在你心裡？我再告訴你，若用現下的制度，到2041年負債缺口會到5千億」。

江永昌指出，無論政府用什麼方法，即便每年再撥補1千億挹注勞保基金，也只能撐到2049年。大家討論就是為了尋求解方，若勞動部長自己都掌握不了這些資訊，到底還能有何作為？