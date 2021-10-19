第19屆台灣同志遊行將在本月30日登場！為因應疫情考量，今年改以「線上遊行與實體街頭活動」舉辦，並設有遊行虛擬路線，除了邀請歌手李友廷、藝人王彩樺、戴愛玲等人，還有同志醫護人員、同志家人、感染者親友、跨性別、中老年同志、聽障同志伴侶等故事分享。

台灣彩虹公民行動協會理事長小鯨表示，從2019年同婚元年起，遊行的主題從「同志好厝邊」、「成人之美」等，無非是希望讓社會大眾知道，同志就在你我身邊，理解與尊重正是讓社會對於多元文化可以更友善的鑰匙；但理解與尊箇不僅僅是口號，日常生活中的感受才是最真實的，因此今年就來談談如何打造「友善日常」。

小鯨說，友善不是「專用」，所謂的「友善」，如友善廁所、友善店家等，指的是希望使用者或消費者可以在那個空間裡感到自在，而不是特立的保護區，那何時才能不用「友善」這個詞呢？唯有當不再需要用「友善」去標榜任何特定人事地物時，也就是處處皆友善、無處不友善，這才是真正友善的社會，因此，就要讓友善成為日常。

台灣同志遊行今年共有4種舞台、5個頻道，將從下午2點開始至5點半，3.5小時帶來不同的體驗。