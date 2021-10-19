中壢連3年背負「全台最酸酸雨」汙名，桃園市環保局喊冤稱是資訊偏頗，在地議員彭俊豪直言，偏頗要積極反應，但數據仍有參考價值，空氣汙染不能比爛，桃園市長鄭文燦表示，環保署測站和市府7站測值差異大，造成刻板印象對中壢不公，周五將與環保署學者專家釐清影響因素。

彭俊豪說，中壢酸雨連3年全台居冠，酸度直逼「番茄汁」，市府雖已澄清檢測結果與環保署測站密度低有關，與實際情況不符，但他認為檢測結果仍可當市府改善空氣品質的參考，強調比起爭汙名化的公道，改善空品才是根本之道，他也認為一個測站的資訊，不能代表全市或整個中壢，期許環保局洗刷汙名。

「環保署檢測結果造成民眾刻板印象，對中壢不公！」鄭文燦說，桃園PM2.5低於全國平均值，且逐年下降，代表桃園空汙管控有成，他指出，桃園台地地形易因冬季東北季風形成酸雨，今年1至8月桃園7座測站雨水pH平均值為5.85，其中中壢測站雨水pH平均值為5.59，高於酸雨pH5.0的定義，但環保署委託中央大學測量去年1整年的結果為4.96，差距甚大。

環保局長呂理德說，周五將和環保署正副署長、空保處和學者專家舉行智庫會議，釐清檢測結果是否存在鄰近地形等因素影響。

鄭文燦也提到，中壢雨水測出的鹼性鈣離子明顯比雙北低，影響中和效果，市府也積極改善易形成酸雨的硫氧化物及氮氧化物汙染源，包括燃油鍋爐全面退場、柴油車定檢、二行程機車淘汰等，目前桃園電動機車數量居全國之冠、二行程機車數全國最低，多管齊下改善汙名，市府也會持續公開7個測站數據，讓民眾了解實情。