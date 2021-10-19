基隆市太平國小轉型為人文設計書店，可以俯瞰基隆山海美景。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市太平國小於2017年廢校，市府推動地方創生計畫，與青鳥書店合作，將北段轉型為人文設計書店，可以俯瞰基隆山海美景，至於中後段空間持續作為公共活動及基隆設計、共識及凝聚平台。市長林右昌表示，藉由這次國小轉型開啟基隆多元閱讀、城市想像。

林右昌說，書店是城市價值與觀念驅動的引擎，這幾年基隆以文化為城市治理策略，1周前沙灣文化園區開幕就是其中一個案例，太平青鳥進駐更是重要一步。他說，青鳥文化經營的青鳥書店，具在地特色，這次進駐在太平國小，不僅提供基隆文化提升的窗口，對藝術、歷史深化將產生更大的化學作用，引動更多元和廣闊的在地能量。

基隆市都市發展處長徐燕興指出，太平國小停止招生後，市府將學校作為基隆重大建設的討論基地，許多設計與建設成果都在此地討論、發想，太平青鳥進駐將深化基隆經驗重要的沙龍與公共空間，期許太平青鳥帶動基隆書店文化和閱讀風氣，成為基隆山海城靈魂永續的基礎，未來空間開放後，民眾將可從基隆地標走到太平國小新闢的眺望平台，鳥瞰無敵美景。

青鳥文化執行長蔡瑞珊表示，基隆在台灣歷史上扮演重要角色，太平青鳥除書店的角色外，更是知識生產的基地。未來將持續以閱讀串聯基隆的文學、電影、音樂及藝術等創作，期許能開展基隆新的視野。

都發處指出，太平國小作為「設計與建築者之家」，自2016至2020年已累積多場活動，引發在地關注及參與，今年度展開修繕，將部分空間藉徵選委外經營，未來部分空間將持續作為基隆城市願景交流與討論平台。