東勢林管處大甲溪事業區第4林班地巡山員，今年4月間晚間在林道監控攝影即時影像看到人揹樹材移動影像，會同警方漏夜趕赴現場，一行人鳥獸散，逮到越南籍阮姓移工，並查扣捆台灣扁柏角材的背架4組、6塊扁柏共重249公斤，台中地院依違反《森林法》判刑1年6月、併科罰金261萬元，仍可上訴。

判決書指出，阮男在2019年11月間被通報逃逸外勞，與人結夥在今年4月19日到林務局東勢林管處大甲溪事業區第4林班地盜伐台灣扁柏，一行人以背架背負樹材離開，行經和平區勝利路8.2公里處下方約30公尺處，遇林管處及警方查緝一哄而散，查緝人員分頭搜索，逮捕阮男，並在他身旁查扣1組背架，距離15公尺附近另有3組背架，共綑綁有6塊台灣扁柏，總重249公斤，市價約26萬1000元。

阮男否認盜伐林木，辯稱他獨自搭計程車到附近爬山，卻迷路了，並不知綑綁木頭的背架是誰的。工作站人員指證，從盜伐地點走到查獲處大約要走2小時，現場通常會有在地居民來巡水路，但少見有登山客。

林管處森林管護員做證指出，在工作站裝設的紅外線感應式監控影像中看到有人背著木頭經過，會同警方等約10人趕赴進場，分頭搜索，看到有頭燈的燈光衝往溪谷，在林道下方查獲阮男，當時他手戴工作手套，手套及外套衣領都殘留木屑。

台中地院法官認定，阮男結夥2人以上盜砍珍貴林木，適用有利於當事人的修正前《森林法》規定，加重其刑，併科贓款10倍以上、20倍以下罰金等規定，判處徒刑1年6月，併科罰金261萬元，罰金得易服勞役，