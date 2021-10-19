大陸女星孫儷婚姻、事業兩得意，她接連以電視劇《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》、《那年花開月正圓》、《安家》等戲穩坐演技派代表，同時，孫儷與男星鄧超還是著名的模範夫妻，兩人育有一對子女，幸福組成一家四口，孫儷日前就帶著孩子現身上海街頭擺攤，收入將全捐出給流浪動物救助。

孫儷今（19日）在微博發文透露，她周末帶著一對子女到街頭擺攤，販售孩子設計的衣服和塗鴉本，孫儷感性寫下：「獲得很多朋友，以及現場許多熱心關愛流浪動物的人的支持，我們一共收入14741元（約台幣63979元），我們會把所有收入捐出用於流浪動物救助」。

孫儷透露，儘管當時天氣有點冷，孩子們依然在攤位前堅持了快4個小時，孫儷事後問孩子下次還要來嗎？他們說必須要來，兒子等等還說，他沒想到有那麼多流浪動物，孫儷則感性告訴兒子：「今天你看到的，只是很小很小的一部分」，孫儷也透露，孩子對生命擁有同理心「並且和我說，媽媽如果我養動物，一定就養流浪動物」，讓孫儷相當欣慰。

同時，孫儷也曬出擺攤照和商品照，儘管引發部分網友討論本子賣268（約台幣1163元）太貴了，不過在野生孫儷照中，孫儷戴口罩、帽子，還把自己包得密不透風，低調穿搭也引發網驚呼：「你遮得好嚴實！不注意都沒發現」、「這誰看得出來」、「真沒發現」。

孫儷現身街頭擺攤，她戴口罩、帽子，還把自己包得密不透風，根本認不出是孫儷本尊。（圖／取材自孫儷微博）