花蓮1名住秀林鄉49歲的卓姓男子，11日晚間和友人喝酒發生口角，因身體不適，由就讀國中的兒子陪同到慈濟醫院看診，沒想到喝得爛醉的卓竟大鬧急診室，作勢攻擊醫護，動手掐保全脖子，最後被保全壓制在地，警方隨後也將他帶回實施保護管束。

花蓮警分局自強派出所表示，11日晚間22時許，巡邏員警接獲通報，轄內醫療院所有酒醉民眾鬧事狀況，立即趕往現場了解，發現一名酒醉男子到院後，不願配合醫護檢查治療，且情緒激動，與院方保全人員發生推擠、拉扯。

家住花蓮秀林鄉的卓男，11日喝醉後大鬧急診室，作勢攻擊醫護，動手掐保全脖子，見警方趕抵現場時，不斷掙扎，最後只好將他壓制上銬，帶回派出所實施保護管束。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

據監視器畫面，躺在病床上卓男突然起身，不斷大呼小叫，出現攻擊醫護的舉動，引起保全注意，前往關心，未料他竟直接伸手掐住保全脖子，保全自衛反擊，立即一個「大外割」，將卓摔倒在地進行壓製。陪同卓男就醫的兒子全程目睹父親大鬧急診室，且不知所措，只能出言勸阻「爸爸你到底在做什麼 」。

卓男見警方趕抵現場，又燥動起來，不斷掙扎，警方只好將他壓制上銬，豈料，押上警車前，他又坐地不願配合，最後靠著4名員警扛上警車帶回派出所實施保護管束，避免持續發生衝突或意外。

院方保全脖子雖有明顯抓痕，卻對卓男脫序行為不打算提告，但卓男兒子目睹整起過程，父親行為彷彿成了最糟糕的身教。

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