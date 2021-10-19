有不少人上廁所的時候都習慣帶著手機，不過胸腔內科暨重症醫師黃軒就發文警告，表示如廁滑手機將會導致手機表面沾滿糞便細菌，骯髒程度比馬桶還要高5到10倍，就算上完廁所有洗手，只要再摸手機，又會沾染到細菌，因此建議大家上廁所不要滑手機，每天也要固定幫手機清潔。

醫師黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文，指出美國曾做過調查，有75%的美國人會在上廁所時使用手機，而亞洲人也約有70%左右。但事實上，廁所是很適合細菌生存的環境，沖馬桶時細菌也會噴湧而出，在整個空間裡飛揚，而這些糞便細菌可以在手、物體表面存活數小時，再通過人們不自覺地到處亂摸，轉移到門把手、手機等東西上。

此外大部分的細菌都是嗜中溫的，範圍約為20°C至45°C，而手機表面在一般情況下約有25°C到32°C，正是利於病菌生存的溫度，若是在充電、通話或打遊戲的情況下，手機表面溫度則會達到37°C到43°C，是病菌最有利的繁殖環境。

根據英國研究，有95%的人上完廁所都會使用肥皂洗手，但有92%的人手機上還是滋長細菌，甚至在每6支手機中，就有1支手機的表面沾滿糞便；美國亞利桑那大學的研究也稱，約90%的手機上有致病細菌，手機表面更比馬桶還要髒5到10倍。

黃軒建議，如果想要避免讓手機「沾滿大便」，最有效的方法就是「上廁所不要帶手機」，另外每天也要固定清潔手機，否則洗手也是白洗，只要再碰到手機，手上又會沾滿細菌。

黃軒也引述澳洲邦德大學 （Bond University）分子生物學教授塔茹理（Lotti Tajouri）的話：「我們在生活中摸過的所有地方，最終都會回到手機上，同時又會把手機上的病毒帶到家中的不同地方，手機就像是我們的『第三隻手』，它也同樣需要消毒、洗手」，所以防疫期間不但要戴口罩、勤洗手，也要「勤擦手機」。