近日，大陸山東菏澤市單縣，有2000多個村民的醫保賬戶被發現出現異常，從沒有得過「腦中風」的村民甚至已故的村民，醫保帳戶中卻顯示有「腦中風」取藥記錄，導致一些村民的醫保帳戶無錢可用，商業保險賠償失敗。

據大陸央廣中國之聲和新京報報導，單縣萊河鎮崔口村就有2000多名村民名下的城鄉醫保都有這一情況，共涉及37000多條存在問題的醫保結算記錄，其他村莊的7個衛生室也存在類似情況。

10月18日，該村村民表示，事件曝光後，他們已經接到當地政府工作人員電話，稱相關記錄已經撤銷。單縣縣委宣傳部工作人員表示，目前相關調查工作還在進行之中。

陳士勇是山東菏澤市單縣萊河鎮崔口村人，是此次村民集體被「腦中風」事件中，最早察覺這一異常現象的村民。

陳士勇說，今年7月，他在單縣中心醫院做了一個急性闌尾炎手術，出院後他到村衛生室繼續輸液治療，原本想要用城鄉醫保賬戶支付醫藥費，但發現自己的賬戶上沒有錢。

這一現象讓陳士勇感到奇怪，因為自己這兩年長期在外打工，城鄉醫保他並沒有使用過，家裡人也參與了醫保，家裡人不會用他的賬戶去買藥。他找到了單縣醫療保障局，查詢發現，自己的醫保賬戶已經多次被刷，更讓他奇怪的是，他自己沒有「腦中風」病史，但醫保結算清單顯示，他曾因患有「腦中風」，並多次在崔口村衛生室有過醫保結算記錄，而他本人卻對此毫不知情。

這一記錄也導致他之前投保的商業健康保險對他此次急性闌尾炎住院費用進行拒賠。

陳士勇提供的短信截圖顯示，保險公司對於陳世勇的索賠申請答復稱，「經審核，鑒於被投保人投保前診斷為腦中風，違反健康告知」。

陳士勇說，「我腦中風了我自己不知道，我去就診了我也不知道。」醫保結算清單顯示，2016年2月至2019年12月，他有過16次「腦中風」的醫保結算記錄，醫療機構名稱為崔口衛生室，經辦機構名稱為單縣醫保局。

除此之外，他的妻子、二弟、三弟等家人，也都有所謂「腦中風」的醫保結算記錄。他的母親孫富梅今年3月就去世了，醫保記錄顯示此後還有48個醫保結算記錄。

此事在該村引起了轟動，村民紛紛查詢自己的醫保帳戶，越來越多的村民發現異常。

同村的村民張東彪表示，他們一家12個人，8個人是「腦中風」。2015年以後，他一次都沒去過崔口衛生室，但2016年至2020年，他名下卻有多次腦中風的醫保結算記錄。

村民陳雪俠也稱，她查詢發現全家9口人都有「腦中風」的醫保結算記錄，其中包括當時只有5歲的女兒。

據單縣相關部門初步排查，崔口村2000多名村民有37000多條醫保結算記錄存在問題。萊河鎮轄區石海村、黃莊村、姜莊村等7個衛生室也存在類似情況，其他鄉鎮也存在此種現象。

對此，單縣醫保局局長吳鳳儀答覆陸媒稱，經過初步調查發現，此次事件中，大部分「腦中風」記錄出現在崔口衛生室，其他衛生室出現這類情況的並不多。「初步調查發現，可能是衛生室醫生朱愛菊對所用的系統並不熟悉，責任心不夠強」「拿藥的時候要輸入病名，才能開出處方，01代碼剛好是腦中風，可能是村醫圖省事，導致大量拿藥記錄均為腦中風。」

在媒體曝光後，單縣衛生健康局主任科員鄭效坤說，目前當地公安機關已介入調查，並對相關人員採取強制措施。

而後有多位村民表示，他們已經從政府工作人員處接到通知，目前他們的異常記錄已經被撤銷。村民陳士勇稱，但他因此事受到影響的商業保險拒賠一事目前仍無進展。

據中國之聲報導，村民陳士勇稱，事發後，他就此質問崔口村衛生室負責人朱愛菊，對方解釋說是因為醫保系統出錯，並帶著禮物到他家裡做工作，讓他不要聲張；而村衛生室的上級單位萊河鎮衛生院的院領導也多次找到陳士勇，希望私了，不要擴散此事的影響。

新京報的報導也稱，今年8月，萊河鎮衛生院副院長董強和大隊書記一起同陳士勇協商此事。陳士勇稱，「拿了2萬塊錢，想私了，我沒同意。」

此外，一名報導此事的陸媒記者稱，到達單縣採訪時，為了方便調查，他並未公開身份，以另一名字進行採訪，但是在其採訪第三天，當地警方逐家排查酒店，最後鎖定了其在的酒店，並獲取了其的酒店房間號。

該記者稱，在當天飯後，有政府工作人員拿了一個袋子，到達房間後，扔下袋子就走了，裡面是2萬元人民幣現金。其立即向單位領導彙報，並在第二天將款項退回。

該記者稱，後因擔心安全問題，藉口離開前往濟南。但仍有政府人員趁其不注意，私自打開了其行李箱，又把2萬塊塞了回去。最後該記者回電，讓對方回來拿錢，不然就舉報給紀委，最後對方將錢取回。

該記者稱，「此事涉及2000多人，三萬多條錯誤信息，不是推到一個村醫身上就可以完結的。」

陸媒記者致電單縣萊河鎮政府，值班人員說，此事縣裡面已經成立聯合調查組，具體情況需要詢問縣委宣傳部。單縣縣委宣傳部綜合辦公室一工作人員稱，對於醫保系統異常的事情，縣裡面仍在進行調查。

單縣紀委一名工作人員表示，針對報導記者被公職人員塞錢一事，他們尚未掌握這一情況。

10月18日下午，單縣縣委宣傳部通過其微信公眾號作出了最新通報。通報稱，針對媒體報道的單縣城鄉醫保結算有關問題，菏澤市委、市政府高度重視，責成單縣縣委、縣政府在全縣開展起底式徹查。單縣縣委、縣政府迅速成立由縣紀委監委、公安局、衛健局、醫保局等部門組成聯合調查組，針對反映的問題逐一調查覈實，對違紀違規等問題一查到底、嚴肅處理，對涉嫌刑事犯罪的，堅決依法予以打擊，絕不姑息。

經調查覆實，群眾疾病名稱在村級衛生室醫療結算系統中登記的錯誤信息已糾正，並向群眾進行瞭解釋說明。根據初步調查結果，縣衛健局對當事人作出了「暫扣鄉村醫生執業證書」的處理決定，縣醫保局責成鄉鎮衛生院暫停了萊河鎮有關村衛生室醫保報銷資格。聯合調查組將對造成錯誤信息的相關機構和人員，進一步依紀依規依法作出嚴肅處理。

針對村醫涉嫌盜刷居民醫療保險門診統籌金的問題，公安機關已依法對其進行傳喚，開展了調查取證等工作。目前，案件正在辦理中。