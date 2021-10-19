北京豐台區人員非必要不出京，地鐵和公交滿載率均調為75％。（新華社）

北京市豐台區今天通報1例甘肅來京人員核酸陽性、送醫後確診為新冠肺炎病例。新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作今天召開第242場新聞發佈會，豐台區人民政府副區長張婕表示，下一步，北京市豐台區將繼續做好四項管控工作，包括豐台區人員非必要不出京、地鐵和公交滿載率均調為75％等。

一是強化社會面防控，外來人員非必要不進入看丹街道、新村街道封控及管控區域，嚴格限制集會，增加人群密集場所的清潔消毒頻次和範圍。

二是嚴格公共場所管理，嚴格做好日常通風消毒，嚴格限制人員聚集，嚴格落實進入室內公共場所預約錯峰，限流至75％。控制餐館、公共食堂經營規模和營業時間，必要時暫停堂食。

三是嚴格特殊機構管理。各級各類醫療機構嚴格落實預檢分診、院感防控等各項制度措施，嚴格落實藥店重點藥物購藥實名登記報告制度。對養老、福利、精神衛生等特殊機構場所，實行嚴格封閉式管理，防控輸入性疫情和內部傳播。

四是嚴格進行人員及交通運輸管控。豐台區人員非必要不出京；看丹街道、新村街道人員非必要不離開本區，原則上禁止出京，確需出京，須持「健康寶」綠碼和48小時內核酸檢測陰性證明。

加強火車站、公路等出入轄區交通關口管控，軌道交通和地面公交滿載率均調整為75％，對運輸生產生活、醫療防護物資以及從事道路運輸「點對點」轉運的車輛和人員，在嚴格落實消毒、封閉管理等各項防控措施的基礎上，保障其通行順暢。