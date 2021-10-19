新竹光臨藝術節壓軸秀「光雕展演」將在22日起登場，並於每晚6時準時演出，市長林智堅19日與多個策展團隊共同舉行記者會，公開此次跨國藝術家攜手創作的光雕作品，希望民眾在新竹火車站等9處古蹟與建築間漫步時，能夠感受如幻如夢的光影藝術。

林智堅今天與文化局長張馨之、光臨藝術節總策展人林長叡以及光臨藝術節參與團隊，首度公開壓軸展演內容，特別是火車站與舊城區建築光雕展演。

林智堅表示，從籌辦燈會到轉型藝術節已超過2年時間，如今順利展出特別感謝辛苦的策展團隊，將創作結合光影音樂與古蹟建築對話，述說台灣與新竹的故事，更在後疫情時代創造全新表演型態，包括直播、線上預約、分區展演，也誠摯邀請國人到訪新竹光臨藝術節，看見這座城市的美麗與魅力。

他說，台灣燈會轉型為2021新竹光臨藝術節，透過創新技術、結合古蹟與步行城市，帶民眾透過光雕看見建築古蹟群的全新樣貌與歷史。光臨藝術節意在打造全新展演模式，例如8月時「光之島」展演，線上直播已累積超過23萬觀看人次，非常驚人，接下來將迎來壓軸展演，一定要邀請大家步行來體驗新竹這座城市全新的樣貌。

光臨藝術節總策展人林長叡表示，光臨藝術節將策展帶入城市，在行政、交通、策展多方整合，用光影呈現城市美學，希望讓民眾透過徒步行走，看見古蹟、建築的光雕作品，更結合跨國、共創模式，有來自7國、80組藝術團隊、創作66件作品，還有超過200家友善店家與2500人次志工，讓藝術真正深入城市。

當若科技藝術策展統籌王孝萱分享，在舊城區古蹟建築的光雕展演有3大特點，包括全新體驗、話題高度與高規技術。其中，位於北大路的新竹聖母聖心主教座堂，是桃竹苗地區最大天主信仰中心，光雕作品結合教堂歷史與台灣現正面臨疫情侵擾，述說教堂信仰力量的故事，也回應信仰的重要性。

嘉登會展策展人鄧淳仁說，新竹火車站、站前客運商業大樓與後站公竹路建築群3件作品，主題為「百年車站、夢想通道」，講述過去、現在與未來。

其中，新竹火車站由日本團隊NAKED打造，用光雕將新竹火車站與東京車站光影重疊，另還有「探索號」，3台投影車將在地面上走動投影，也是唯一可和民眾互動的投影演出。

目玉創意策展人黃瑞民表示，專賣局新竹支局去年整修後，此次透過光雕秀首度公開亮相，作品「時光膠囊」結合建築立面特色，利用傳統圖騰、台啤箱子堆疊、波浪等經典符碼，打造鮮明色彩、翻轉立面的動畫，在視覺上為老建築留下全新想像。

文化局表示，新竹光臨藝術節壓軸「光雕展演」自10月22日起至10月31日，每晚6時登場，從新竹火車站到新竹州廳等9棟建築都將變身奇幻夢境，歡迎民眾步行在新竹城市藝廊中，欣賞絢麗的光影展演。