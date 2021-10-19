胡宇威、夏和熙、王子邱勝翊、連晨翔4男神出席森田（中）號召的「浪愛找到家 有愛不孤單」公益活動。（粘耿豪攝）

夏和熙、胡宇威、王子邱勝翊、連晨翔4男神出席「浪愛找到家 有愛不孤單」公益活動。（粘耿豪攝）

胡宇威非常愛狗狗。（粘耿豪攝）

王子邱勝翊對公益不遺餘力。（粘耿豪攝）

連晨翔擔任公益大使特別有感。（粘耿豪攝）

夏和熙號召藝人好友一起關心浪浪。（粘耿豪攝）

以演出韓劇《海岸村恰恰恰》紅透半邊天的金宣虎，疑遭前女友在網路發文指控「射後不理」、勸誘女方墮胎後分手，人氣暖男頓時成了渣男，形象一夕崩壞。王子邱勝翊19日與胡宇威、連晨翔、夏和熙等人一起出席「浪愛找到家 有愛不孤單」公益活動，被問及金宣虎事件時，王子低調表示僅看新聞標題不清楚發生什麼事，但感情的事只有彼此知道，他就算分手也都保持友好關係，「沒做錯什麼事、沒有誰對不起誰，就不太會撕破臉」。

被問如果女友懷孕，會要求對方拿掉？32歲的他斬釘截鐵表示：「不可能！絕對會生下來！」認為跟演藝事業相比，「我覺得生命比較重要！」他甚至認為，在外界公認有著「大好前程」、狀態最好時公開結婚，其實「滿帥的」，只是自己比較是「計畫型」的人，不太可能會閃婚或突然生小孩。

覺得金宣虎還有翻身機會？王子說，他不了解整個事件來龍去脈以及發生什麼事，「我只能做好自己」，坦言跟前任都能維持良好關係，「我的個性本來就不會跟人家交惡，跟朋友、前任都可以維持友好，誰說分手一定要撕破臉或不愉快？分手後各自祝福彼此的生活，看到對方變好也會為他祝福」。但也坦言，他一向可以好聚好散，主要還是沒有做對不起對方的事，也沒有遇過對方做對不起他的事，「感謝我遇到的都是很好的另一半，即便事過境遷，想到的她們都還是很好，雖然私下不會特別聯絡，但彼此被問到對方時，可以大方侃侃而談、互相祝福」。

王子認為，偶像界的「Top」就是劉德華，他是藝人標竿，非常自律，也讓人佩服他的工作狀態與感情。至於他自己，「我本來就不會常出去玩，就是個偏無聊的人，剛好談感情也算幸運」。數月前他被港媒烏龍亂報與香港歌手鄧麗欣3年姊弟戀情變原因是他不改愛玩本性、流連pub與女孩們玩在一起，甚至到女生家續攤，後來連舊愛都跳出來發文為他澄清。他說，上次事件就用時間來證明，因為了解他從出道至今、或從小到大的朋友都會知道他從不去夜店、不喝酒，很感謝當時報導事實的媒體，以及3、40個藝人幫他轉發澄清，「可能平常做人滿成功的，覺得開心」。

他近期都以工作為主，剛拍完與郭雪芙合作的新戲，其他工作還在談，目前感情生活維持單身，他笑說自己不習慣透過網路交朋友，「還是比較習慣實體的接觸」。也被解讀就是與鄧麗欣長期兩地相隔、戀情無法繼續的原因。

他說自己一直沒有改變生活，就是喜歡約朋友玩桌遊、密室逃脫、打籃球、羽球，喜歡競技類、解謎競賽的益智、動腦遊戲，像狼人殺，或《魷魚遊戲》裡的遊戲也喜歡，例如小時候會玩的紅綠燈、鬼抓人、一二三木頭人等。

王子與弟弟邱宇辰在好友夏和熙的力邀下，擔任這次活動公益大使，不過邱宇辰因為拍戲無法出席。王子說，自己小時候原本是「狗派」，自從小學有次被一群「狗幫派」追過後，就轉為貓派，對大型狗有點恐懼，這次去狗園擔任志工心情複雜，很想參與又有點害怕，到了之後，才發現狗狗都經過訓練又很親人，場地也很乾淨，讓他大為改觀。

出席活動的胡宇威、夏和熙與弟弟邱宇辰都是《全明星運動會》第一季藍隊隊員，王子說，當時第一季他就有被邀約，當時卡在戲劇沒辦法成行，就派出弟弟參加，從小練田徑的他，對運動一向滿熱衷，之前和晨翔在大陸也有參加類似節目，還得了第二名，覺得這種寓教於樂的節目真的滿棒的。連晨翔說，如果找他，他也會考慮參加，不過之前與王子參加那節目時，他不小心閃到腰，「運動是專業技能，還是要做好熱身暖身，不然可能不小心就像宇威哥之前受傷」，他謙虛地說，他對運動都只是略懂籃球、跑步、跳高都是。

聊起日前藍隊隊員一起參加龍舟賽，負責報名、填資料、抽籤、領選手證的夏和熙說，參加這活動他簡直把自己逼死，但又覺得很開心、值得，可以跟藍隊隊員回到同一個地方比賽，就是個很美好的回憶，只是當天很多人都要趕工作，「只差5分鐘！差一點就划不到，槳本來都要還給教練了」，例如張庭瑚最後就因為要趕飛機沒參與到。胡宇威也說，他第一次因受傷無法參與節目中的比賽，第二次因為疫情延賽，第三次都已經在門口了，卻因為颱風即將來襲，加上隊員除了他和教練準時，其他都遲到，狀況多到讓他差點對一圓划龍舟夢「絕望」。夏和熙笑說，當天工作人員看到他們三三兩兩到來，還說「這一隊就是一盤散沙」，幸好「散沙」划完獲得第三名，不是最後一名。

由CHECK2CHECK推出「浪愛找到家 有愛不孤單」公益活動，每年都獲得許多愛心響應，今年雖然全台籠罩疫情陰影，秉持著愛心不停歇，仍決定將活動邁入第三個年頭！由品牌CEO森田與身為連續三屆「浪浪守護大使」元老的夏和熙領軍，邀請到胡宇威與王子邱勝翊、連晨翔、邱宇辰共4位男神加入大使行列！19日齊聚呼籲粉絲們共同加入公益的行列。

胡宇威日前特別前往狗園擔任志工，談及當天的體悟，他認為：「一直很喜歡看《報告狗班長》這個節目，剛好巴克幫的負責人就有參加過這個節目並得到冠軍。」他稱讚巴克幫給流浪狗好的環境、完善的照顧與訓練，讓毛小孩找到合適的家庭，大家有空可以到園區看看，說不定就遇到心儀的狗，更坦言自己一直都有想養狗的念頭，但要找到喜歡的，以及要確認自己是否可以給他好的生活環境，目前就再等等看看。

連晨翔表示因為疫情，反而思考了更多事情，這次擔任公益大使特別有感，覺得『每一個生命都值得被珍惜』人類是、動物也是。他在狗園看到一隻狗狗的臉是不完全的，是受過傷的，後來聽義工分享，才得知狗狗是被虐待過救回來的，聽到時心是很難受的，義工補充，雖然很多狗都是被虐待救回來的，在用心照顧下是過得很開心的，真的只要真心相待，就算是毛小孩也可以感受到的。他愛犬是隻法鬥「晨熊」，彼此第一次看到就對眼了，笑說：「我平時採取愛的教育，之前姐姐很認真教牠，晨熊現在帶出門人見人人誇，不是我在說，身為主人很有面子，牠是我最好的陪伴與夥伴。」