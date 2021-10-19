桃園市八德區北景雲計畫設有八德國民運動中心、大湳消防分隊、市民活動中心等場館，近期有民眾疑惑提問，怎麼廣場中間多了好幾隻綠色大型塑膠袋？市立美術館出面解惑，該裝置藝術名為「大湳轉綠林」，為2019年地景藝術節的作品，市內現有5件藝術裝置已找到新落腳處作為常設展。

市立美術館表示，「大湳轉綠林」作品特色為1棵棵旋轉樹聚集而成的「轉綠林」，由10隻樹形機械組合而成，運用馬達與大型塑膠網製成樹葉，讓旋轉樹達到既穩定又有彈性的平衡狀態，旋轉時產生離心力讓旋轉樹開枝展葉，為韓國藝術家梁秀印於2019年地景藝術節展出的作品。

市立美術館說，這次經文化局、體育局及新工處共同協助下，將該件作品移至國民運動中心外廣場，希望藉由藝術裝置的移置，延續作品藝術價值，並融入民眾日常生活，將藝術的公共性帶給更多社會大眾。

桃園市在2019年於八德大湳營區舉行地景藝術節，目前共有5件作品變成常設展，並配合各場地時間開放參觀。

市立美術館盤點這5件作品，除了韓國藝術家梁秀印的作品「大湳轉綠林」置於八德北景雲外；德國藝術家松亞．芙得麥雅作品「克勞德船」設置在新屋農博環境教育園區；藝術家陳偉立作品「歡聲笑語」放在八德西陂埤塘；藝術家徐秀美作品「飛越桃花源」設置於新屋農博環境教育園區；藝術家賴純純作品「桃樂源」置於八德茄苳里埤塘公園。