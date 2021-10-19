民眾黨主席、台北市長柯文哲有意重啟LINE官方帳號，上月底邀市府及民眾黨幕僚討論社群經營，傳黨內有人不滿柯文哲側翼粉專行徑，一度讓柯在會議捶桌震怒，甚至黨內有人形容柯側翼是「錦衣衛」。北市議員王世堅19日怒酸，自稱皇帝的「網軍之父」柯文哲，如今被網軍綁架，自打臉「尾巴搖狗」，果真應驗現世報來了，真是唏噓！

王世堅表示，網軍之父柯文哲，被自己網軍綁架，還對自己幕僚發火，豢養網軍，幫自己美化、擦脂抹粉，運用網軍去霸凌別人，結果這位網軍創始者被網軍綁架，柯常酸民進黨是狗搖尾巴、不是尾巴搖狗，柯現在作為就是尾巴搖狗，應驗了現世報，真唏噓。

王世堅說，柯聲量跌這麼低，還自稱皇帝，真不知今夕何夕，以前支持度高，還開開玩笑要尊稱皇上，結果現在側翼跟幕僚私下較量，表演給皇上看、爭寵，他對柯真是完全無法理解，這些幕僚看起來還自比是柯的後宮佳麗，隨時等柯去…（現場記者笑，王世堅語畢）。

王世堅接著說，柯獨斷獨行也偏聽，對喜歡的意見就言聽計從，得寵的網軍在柯麾下，大肆壓制原來體制內的幕僚，真奇怪。

針對美麗島電子報董事長吳子嘉被民進黨開除黨籍、立委黃國書被新潮流除名，黃更宣布退出民進黨。王世堅說，對於黃國書，線民本就是不該被接受的存在，這是威權遺留下的產物，任何政黨都要譴責線民，就看黨要不要原諒這些線民。

王世堅說，但吳子嘉並不一樣，吳是對時政發表看法，相信民進黨高層非常有智慧，民進黨是百花齊放、百家爭鳴，歡迎批評的建言，民進黨不可能因被批評就開除人家黨籍。

對於網紅小玉將許多女性名人的臉放在A片上，王世堅說，過度用網路的方便性趣欺世盜名、詆毀別人，這很可惡，像他就不用網路，盡信網路、不如不用網路。

至於柯傳出卸任前要訪美，王世堅酸，這就是柯的畢業旅行，希望能夠畫滿旅遊地圖，柯7年來每個會期都出國，這次要不是疫情，可能也要出國，柯藉由各種姐妹市互訪、雙城，到處假考察、真旅遊，去美國是歷來選總統都要必修的事，他雖沒任何權利去阻止，但要觀察接待柯的美國的層級，美國有什麼要給北市借鏡的。

行政院長蘇貞昌不滿意度漸高，桃園市長鄭文燦被認為是下屆閣揆，王世堅說，他不敢再臆測人選，以前建言過，能夠任命就只有總統。

蘇貞昌昨天到苗栗頭份國中管要栽什麼樹種，近期更頻頻與立委互罵，被認為應該著力在五倍券、疫苗等大方向政策。王世堅酸，他以前對蘇的觀察、批評、建言，都一一應驗了。