苗栗縣廖志坤基金會核發2021年獎學金，日前完成審查，共有中港溪3市鄉頭份市、三灣鄉及南庄鄉共95名學子提出申請，在與會各校長委員積極爭取下，共93名學子獲頒獎學金，包括23名大學，28名高中職，42名國中，全部獎學金共72萬元。
此獎學金是為紀念前記者廖志坤而成立，他於1996年在獅頭山採訪時因公殉職，他的母親張秋子捐款成立獎學金，讓他遺愛中港溪，25年來已發出千萬獎學金，高中、大學及研究所學生可獲一萬元，國中五千元。
基金會每年以孳息發放獎學金，但孳息有限，今年獲光罩科技執行長吳國精，春天診所董事長何麗玲，趨勢民調總經理吳世昌、資深媒體人姚鷺、林榮光、精聯保險頭份總監黃晉珅、頭份在地熱心人士謝堂德、許淑華、讀者雜誌吳治亞發行人熱情贊助。
基金會董事長，苗栗縣長徐耀昌除對捐贈者表示感謝外並指出，今年有部分同學未完全符合低收入戶資格，但由於在校成績優良，都經學校校長極力爭取，並獲通過，希望學子們珍惜，善用獎學金，基金會將在11月擇日頒發獎學金。
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