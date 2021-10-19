台北市中鋒謝宗融右手拋投出手。(黃及人攝)

原本預估今年全國運動會男籃金牌戰戲碼的雙北對決，卻因新北市18日爆冷以67比79輸給台中市落居分組第2，也讓雙北19日提前在4強遭遇，台北市靠著謝宗融鞏固禁區，以及簡浩3顆三分球助威，最後以90比74輕取新北市，也粉碎新北市3連霸美夢，台北市20日將跟今以80比72延長擊敗桃園縣的台中市爭金。

打完前3節，台北市只以66比59小幅領先，卻靠周伯勳投進空檔三分球、連拿5分，以及謝宗融籃下連進兩球帶領，擴大領先差距到15分以上，儘管周伯勳提前犯滿畢業，謝宗融也遭周柏臣撞到造成腰部稍微受傷退場，台北市仍把勝利成功留下。

「我也沒想到4強就提前碰上新北市，到現在我都搞不懂他們怎麼輸給台中市的，不過既然提前碰上，我們就是全力去打，加上我們陣容比較整齊，所以才能贏球，」台北市教練閻家驊表示，「無論金牌戰對上誰，我們都會小心謹慎，絕對不會大意。」

本來母隊台銀今天要去做「淨灘」公益活動，卻跟全運會撞期沒法前往的謝宗融，今天攻下全場最高18分，「其實我還蠻想去的，可惜要打全運會，我的傷勢應該還OK，只是撞到當下很痛，回去休息就好了。」簡浩也拿13分，成力煥12分，周伯勳10分。

新北市無法延續全運會霸業的主因，在於主力中鋒李德威左腳底脂肪墊撕裂，自從打完亞洲盃資格賽返台之後，已經快兩個月沒辦法練球了，當然不可能打全運會，「看來我PLG熱身賽沒法打了，希望開幕戰趕得上。」胡凱翔攻下新北最高13分，王皓吉12分。