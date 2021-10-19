五堅情是人氣男子偶像團體。（竹北市公所提供）

今天舉行「2021新月沙灘海洋音樂嘉年華」記者會。（竹北市公所提供）

竹北市長何淦銘、竹北市民代表會主席林啟賢及地方人士，今(19)日齊聚於竹北海岸育樂中心，舉行「2021新月沙灘海洋音樂嘉年華」記者會，盛情邀請民眾，今夏蒞臨新月沙灘享受海洋音樂嘉年華。

令人引頸期盼的「音樂晚會-High浪來襲 Play一夏」將於23日晚間7點隆重登場，今年邀請到音樂祭女王圓圓熱力主持，更強力邀請超人氣搖滾天團八三夭、新男子偶像團體五堅情、嘻哈小天王高爾宣等三位重磅卡司輪番演唱，以及台語實力派歌手張涵雅、台語歌王荒山亮、電音教主安苡葳以及超實力男團黑旋風等巨星熱情唱響新月，眾星雲集的音樂晚會將於「藝遊竹北」活動官網全程直播。

市長何淦銘表示，今年除了延續往年規畫豐富體驗活動外，更有別於以往地增加「鐵馬遊程-Fun遊竹北卡打車」，讓民眾以多角度欣賞竹北豆仔埔溪自行車道沿路的美麗景緻，結合「新月沙灘周邊農漁業景點」，歡迎民眾相揪於竹北，一同踩著卡打車，體驗專屬竹北獨有的在地迷人景色。

除了音樂晚會備受矚目外，周邊體驗活動更是多元豐富，往年參與人次場場秒殺，今年融合以往的熱門項目外，特別創新規劃5大體驗活動，包含「環保淨灘」透過實際行動帶領民眾支持環保愛地球；「獨木舟.風帆車體驗」追風逐浪，體驗多元海洋文化；「人體泡泡足球」運用泡泡足球，感受沙灘活動的刺激感及多元性；「沙灘排球」海邊必玩的沙灘活動，當天還會有衝擊視覺的排球辣妹；「新月風箏DIY」提供限量的免費風箏DIY，讓大朋友小朋友皆可製作專屬的趣味童玩；帶給民眾不同以往地全新體驗！讓民眾認識藝遊竹北多元風貌，傳達健康、休閒、環保概念，顛覆大家以往的全新玩法!開幕當天(10／23)竹北市公所清潔隊及政風室也將攜手廉政志工，於下午16時至現場設置「廉淨反貪」宣導攤位，針對環境保護、反貪反賄及清廉印象指數等議題，設計創意互動遊戲，答題正確即可換取精美宣導品，數量有限，送完為止，歡迎民眾攜家帶眷踴躍參與，透過問答互動吸收環保及廉政新知。

23日新月沙灘周邊道路將進行交通管制，下午3點到晚上10點30分，今年在市長努力下，完成了新月沙灘停車區規劃，接駁車路線跟以往有些不同，當天提供河堤線接駁，接駁車約10到15分鐘一班車，活動場域內更提供老弱婦孺及行動不便者之電動車接送服務，相關資訊可上活動官網查詢(http：／／www.nmmf.989.com.tw／album.html)。下半年度最High音樂派對就在「2021竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華」，將於中視菁采台、中視新聞YouTube、藝遊竹北粉絲團全程直播。10月23日至24日邀請民眾來竹北參與今夏音樂盛事，寫下熱血的精彩回憶，2021新月沙灘海洋音樂嘉年華，闔家一起相揪竹北、High翻新月！