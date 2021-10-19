漢達(6620)治療多發性硬化症的505(b)(2)新藥TascensoTMODT(HND-020)通過美FDA新藥申請審查。董事長劉芳宇博士表示，TascensoTM ODT是漢達的第一個新藥產品，短期內將以簽訂美國市場經銷合約為首要目標，希望透過TascensoTM ODT易吞嚥服用、不具苦味且具較佳安定性的口崩錠特色，提升醫療品質。

多發性硬化症起因於中樞神經系統發炎及髓鞘受傷。髓鞘是包在神經周圍的一種絕緣物質，若髓鞘受傷，神經脈衝便無法迅速有效地傳送下去；這個發炎的過程在腦及脊髓中會引起不同的症狀，如視力喪失、麻木感、步履不穩、癱瘓等等，目前市面上尚無治療多發性硬化症口溶速崩劑型藥物。

TascensoTM ODT是漢達開發專利矯味且安定口崩劑型，強化產品口溶速崩效果，提高吞嚥困難之多發性硬化症病患用藥便利性以及服藥順從性，將可大幅改善病患的生活品質。

漢達總經理陳俊良說，TascensoTM ODT有0.25毫克及0.5毫克兩種劑量，均獲得美FDA暫時許可(Tenta ve Approval)，等到專利或市場專屬權之爭議獲得解決後，藥廠即可跟FDA申請換成最終核准(Final Approval)。