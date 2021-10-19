「行走的CEO」明道去年推出高端保養品牌，日前在上海推出首家實體店，首家專賣店以品牌核心蘭花為主題，明道將現場打造成粉紅派對，演藝圈好友汪東城、吳克群、陳曉東紛紛送花祝賀。向來給人陽剛硬漢形象的他，更化身粉色系男神出席開幕，帶動實體店銷售一天達1.5億台幣，將自創品牌累積經營一年的能量，在雙十一前系提前爆發。

明道近期除了籌備保養品牌首間專賣店外，也馬不停蹄地排練音樂劇《趙氏孤兒》，但他不忘抽空寵愛粉絲，一有空檔就透過直播與粉絲深夜談心，網友問他將來會愛女兒多還是老婆多，他笑喊：「現在沒有女兒！」但若有女兒還是會愛老婆多，他認為一個家庭夫妻之間關係和諧是最重要的，「媽媽開心，全家才會開心」，又說「老公看到老婆開心，自己也因而會開心」，網友誇他深懂女人心，難怪自創保養品牌，首家專賣店短短一天就印鈔1.5億台幣。

網友再問他是曬娃狂魔？他認為每個人情況都不同，也不會特別拍小孩，一日照三餐誇小孩可愛，因此「想曬就曬」！

他近期與黃奕搭檔拍攝新戲《夏末初見》，恰巧女方也有開餐廳，兩人在拍攝現場不斷交換生意經，讓明道直喊又交到一位好朋友。