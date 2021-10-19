彰化縣斥資1.34億元大手筆採購汰換全縣警用汽車134輛、機車246輛，今天上午由彰化縣長王惠美親自主持授車儀式。（謝瓊雲攝）

就是要挺警察。彰化縣長王惠美19日在彰化縣警局停車場，與局長吳坤旭共同主持警用汽機車輛授車儀式；彰化縣政府斥資1.34億元汰換警用車輛，首見35輛百萬元進口轎車，也是彰化有史以來最大手筆警用設備投資。

王惠美表示，彰化縣是6都以外唯一百萬人口大縣，為了全力支持警察維護治安，順利推展警務工作，縣府共爭取編列1.34億元採購汰換全縣380輛警用汽機車，盼能提升快速機動打擊犯罪的效率。

彰化縣斥資1.34億元大手筆採購汰換全縣警用汽車134輛、機車246輛，今天上午由彰化縣長王惠美親自主持授車儀式。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府有史以來最大手筆，斥資1.34億元汰換警用汽車與機車，更首見添購35輛、百萬元全新進口CAMRY2500CC轎車，做為基層巡邏車使用。（謝瓊雲攝）

王惠美表示，自上任後就非常重視警政工作，積極更新警用裝備，縣府和警察局共同向中央爭取8775萬元，縣府配合編列4635萬元，總計1億3410萬元，共將採購汰換134輛警車和246台機車；讓巡邏車逾齡比由51.53％降至21.74％，偵防車逾齡比由33.64％降至14.55％，大大提升機動性。

過去彰警採購的百萬進口轎車都做為前導車、長官座車使用，今年首度作為基層巡邏車使用，希望能提升員警執勤能力、也鼓舞振奮員警士氣。（謝瓊雲攝）

王惠美說，完成警用車輛汰舊換新後，也同步興建打造更優質的警察廳舍，包括彰化分局已經啟用的大埔派出所、即將落成的莿桐所；另外還有規畫中的北斗分局田尾所、鹿港分局福興所與溪湖分局埔鹽所等，近年員林南區因交通便捷快速發展，南區派出所也正在進行用地取得和規畫設計中。

她強調，積極協助更新警用軟硬體設備、路口監視器系統裝置，還有員警健康檢查，希望讓所有警察同仁都夠安心拚治安，讓縣民安心拚經濟。

吳坤旭表示，109、110年警用車輛汰舊換新專案經費，總計編列1億3410萬元，共採購汰換警用汽車134輛、機車246輛，其中，35輛全新進口CAMRY2500CC轎車，過去主要都做為前導車、長官座車，這次將首度編制為基層巡邏車使用。

吳坤旭說，車輛性能全面改善，將更能提升員警執勤能力、也鼓舞振奮員警士氣，警察局將持續秉持維護治安的強烈使命感，努力強化治安維護及推動落實為民服務工作。