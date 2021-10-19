近日英國新冠肺炎（COVID-19）確診數飆升，來到7月中下旬以來的新高點，過去六周內每周仍有800人死亡，其中Delta+變種病毒約占確診數的8%。對此，前美國食品與藥物管理局（FDA）官員示警，需要對Delta+變種病毒疫情進行緊急研究！

《Economy Watch》報導，在18日的推文中，前FDA官員暨輝瑞（Pfizer）董事會成員Scott Gottlieb指出「英國新冠肺炎確診數來到三個月來的單日新高，其中，夾帶著S:Y145H突變的新Delta變種AY.4病毒占確診病例8%。我們需要緊急調查這一個Delta+變種病毒是否傳播性更高，且具有部分免疫逃脫的特性？」

UK reported its biggest one-day Covid case increase in 3 months just as the new delta variant AY.4 with the S:Y145H mutation in the spike reaches 8% of UK sequenced cases. We need urgent research to figure out if this delta plus is more transmissible has partial immune evasion? — Scott Gottlieb MD (@ScottGottliebMD) October 17 2021

Delta+是新冠病毒的新變種，在今年5月首度在印度被發現。令人擔憂的是，Delta+變種病毒當中帶著K471N這一個突變。這一項突變類似於在Beta變異株發現的突變，被認為是傳染性更高，且更容易造成再度感染的關鍵。

根據約翰霍普金斯大學的統計，英國近期確診死亡人數、感染人數，都遠高於法國、德國、義大利、西班牙等歐洲國家。

除了Delta+變種病毒帶來的新疫情外，英國存在更多室內互動活動，以及學生重返校園，也被認為是疫情再起的主因之一。此外，英國也沒有強制配戴口罩以及保持社交距離的防疫命令，也被認為是英國疫情遠比其他歐洲國家嚴重的原因。

此外，英國雖然成為了接種疫苗的領先者，這表示接種後體內抗體隨著時間而下降的問題，也將率先在英國發生。再加上英國施打加強針（booster dose）的計畫也比其他西歐國家慢。另外，英國接種疫苗的計畫在年輕族群上推廣的較慢，再加上向學齡兒童推出疫苗的比例僅30%（西班牙則是80%），也都是問題。

不過儘管Delta+變種病毒可能帶來全新的威脅，但是根據德國方面的研究，現有的疫苗仍舊能針對Delta以及Delta+帶來一定的防護力。

研究指出，Delta以及Delta+病毒株對比原始病毒確實有更高感染肺部的能力。而目前用來治療COVID-19的四種抗體中，其中一種對於Delta無效、Delta+甚至是對其中兩種都能抵抗。

相比原始病毒，接種輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）疫苗以及阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗產生的抗體，也對Delta以及Delta+的效果也比較差。不過另一方面，Delta以及Delta+也相對受到抑制，也就是說，Delta+可能不會比Delta對人類帶來更大的風險。

此外，研究也發現，率先接種AZ再接種BNT疫苗，所產生的抗體明顯比施打兩劑AZ疫苗更多。