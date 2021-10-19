由於全球晶片持續短缺導致汽車產量下降、衝擊美國製造業，美國最新9月工廠產量創7個月來最大降幅，顯示供應限制正在阻礙經濟成長，進而影響投資信心，拖累18日美股四大指數開低。

不過，重要科技股即將公布財報，市場信心逐漸恢復，且蘋果發表新款MacBook pro，激勵科技股走高，美股四大指數尾盤反彈上漲僅道瓊收黑。

台積電19日股價重返600元關卡，激勵整體電子股反彈，加權指數開高走高上漲195.21點，終場收在16900.67點，漲幅1.17％，期現貨正價差1.33點。

三大類股漲跌互見，電子上漲1.85％、重掌市場主流，傳產上漲0.22％，金融下跌0.19％。

次族群部分，上市電子零組件類股指數較為強勢，上漲3.66％，外資看好ABF載板產業前景，激勵欣興漲停、南電上漲9.34％。水泥類股相對弱勢，下跌1.06％，煤炭上漲影響水泥類股獲利表現，相關類股近期股價弱勢整理。

統一期貨指出，加權指數目前隨著國際股市回升而突破月線壓力，但由於上檔有季線與半年線壓力，且20日為期權結算日，不宜過度追價，區間操作為主。