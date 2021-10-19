人民幣在岸價收盤升破6.4元 逾四個月新高 17:092021/10/19 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元跌跌不休，人民幣匯價19日大幅強彈。人民幣兌美元在岸價下午4點半官方收報6.3998元，正式升破6.4元整數關卡，較上一交易日官方收盤價6.4345元大漲347個基點，單日漲幅0.54％，創6月16日以來的逾四個月新高。 人民幣兌美元離岸價也同樣升破6.4元，並叩關挑戰6.39元。截至16點46分，離岸價報6.3901元，上揚377個基點，漲幅0.59％。 人民幣兌美元中間價19日報6.4307元，較上日報價下跌7個基點，跌幅0.01％。 美元續挫 離岸人民幣升破6.4 創四個月新高 REITs首見 樂富一號獲准追加募集 #上揚 #升破 #基點 #四個月 #漲幅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 SCFI運價走勢撲朔迷離 貨櫃三雄 爆量走跌 04:102021/10/19 財經要聞 台積電重返600元大關 台股收復月線失土 10:302021/10/19 財經 美指續挫 離岸、在岸人民幣早盤升值逾百點 11:002021/10/19 財經 熱門股－中纖 外資大買由空翻多 04:102021/10/19 證券．權證 《台北股市》外資現百億買超 台股登月望萬七 15:082021/10/19 財經 電子股走強 台股早盤大漲逾百點 09:302021/10/19 財經 台積電重返600元 台股勁揚200點站上16900點 10:562021/10/19 財經 布局美國平衡基金 降波動穩收益 04:102021/10/19 投資理財 10年期公債得標利率0.5％ 近一年半新高 15:392021/10/19 財經 嘉晶、昇貿帶量攻堅 權證吸睛 04:102021/10/19 證券．權證 太陽能上游材料漲幅達兩位數… 業者籲台電 調漲躉購費率 04:102021/10/19 財經要聞 財經熱門新聞 鋼鐵、航運、面板股 業績好為何漲不動？1數字揭內幕 - 財經 富邦金董座驚傳確診？ 富邦金僅回應：依規隔離中 - 財經 才隔1天又出包 國泰世華銀再當機 緊急公告維修 - 財經 英特爾沒戲唱了！蘋果這操作洩未來戰略 台積電成大贏家 - 財經 國泰世華銀當機影響4.1萬筆交易 今已全數退款 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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