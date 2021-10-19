換臉謎片猖獗，賴清德警告：有APP大量收集台灣民眾臉孔。取自賴清德臉書

網紅「小玉」朱玉宸販售換臉謎片，許多名人受害。副總統賴清德今天透露，今年初，國安單位調查就曾發現，近年流行的AI換臉技術APP，大量收集台灣民眾臉孔，未來可能導致個資販售以及盜用個資騙財的後果，更有被境外勢力監控系統掌控建檔的疑慮。呼籲民眾提升警惕，避免自身隱私遭外洩監控。

賴清德在臉書表示，昨天開始，Deepfake人工智慧換臉的AI技術，引起社會各界高度的關注。 蔡英文總統已經表示，針對換臉色情犯罪等多種類型的網路性別暴力，要會重新盤點法規，研擬推動修法工作。

他說，這一次的換臉色情犯罪，受害者規模十分龐大，許多女性網紅、藝人以及政治人物，因為高知名度而成為受害者，對名譽造成不可抹滅的傷害，甚至可能造成長期的心理陰影，「我呼籲社會大眾應給予最嚴厲的譴責」。

賴清德提出警告，在未來，Deepfake技術也可能被利用於其他類型的犯罪，如：詐騙、假錯假訊息，進一步危害民主制度、產生國安風險。美國前總統川普、歐巴馬等知名政治人物的假換臉影片，在各種影音平台上都能發現。國外的智庫單位就曾經表示，Deepfake帶來的強大破壞性，將可能被用來操控選舉，對民主政治產生巨大威脅。

他透露，今年初，國安單位調查就曾發現，近年流行的AI換臉技術APP，透過讓使用者將自己臉孔合成至電影、電視劇經典片段，化身為劇中主角，藉此大量收集台灣民眾臉孔，未來將可能導致個資販售以及盜用個資騙財的後果，更有被境外勢力監控系統掌控建檔的疑慮。

他說，數位時代中的新興科技，儘管帶來方便了創意，但也可能在不肖人物的濫用下，對個人隱私、社會秩序，乃至國家民主帶來莫大傷害。我們需要提升對於這類技術軟體的警惕，避免自身隱私遭外洩監控。

賴清德建議民眾，應該在接收到可疑或造假的影片或訊息時，秉持「不點閱、不輕信、不轉傳」的三不原則，每個人都從自身做起，杜絕這類濫用個資所為的惡意犯罪。並呼籲「支持修法，杜絕換臉色情犯罪；民主警戒，慎防偽造影像操弄」。