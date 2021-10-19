國民黨黨主席朱立倫接掌黨魁後，著手整頓黨務發言體系，今舉行罷免刪Q記者會，公佈5位發言人團，擴大議題攻防與發言戰力。除甫接任文傳會主委的淩濤外，有「最美主持人」之稱的李明璇確定入列，此外，臺北市議員張斯綱、國民黨文傳會副主委黃子哲也入列，黃子哲批，在立法院要追求法案要三讀，但陳柏惟當立委卻追求「萊豬」、「毒空氣」、「毒品」三毒，難道不值得大家罷免嗎？

國民黨今天召開有關罷免台中基進黨立委陳柏惟議題的記者會，眾發言人和副發言人也藉此亮相。（圖/李俊毅 攝）

發言人和副發言人也藉此亮相。副發言人有4人，國民黨智庫特約研究員楊植斗、國民黨青工前總會長林杏兒、文傳會專門委員楊智伃與國民黨立委陳以信辦公室副主任周羿希。

國民黨文傳會副主委 黃子哲。(圖/李俊毅 攝)

黃子哲今在記者會痛批，陳柏惟過去質詢國防部官員，大陸抽砂船是否可以挖出「潛艦伏擊區」，被海軍參謀長婉轉吐槽、大陸和美國哪一個比較好打，遭時任國防部長反嗆。黃子哲痛批「陳柏惟在外交國防委員會就只能問出這種等級的問題，難道不值得大家罷免嗎？」

而對於陳柏惟日前開始100小時步行選區的「苦行」，在其中接連出現跌倒、抽筋的新聞，李明璇在記者會嘲諷他是「大麻軟腳蝦」，「怎麼會一個大男人的體力比我一個孕婦還要差？」李明璇更質疑，「當陳柏惟你在走的時候，你旁邊團隊沒有一個倒下，就只有你倒下？」。

國民黨文傳會主委 淩濤。(圖/李俊毅 攝)

主委淩濤於會後受訪表示，在人事發佈的當下，發言人團馬上就召開記者會，代表了進入作戰狀態，另外副發言人團部分，未來會負責媒體的聯繫工作。

對於接任發言人想法，目前懷有身孕的李明璇受訪時則說，這兩年多的時間她經歷非常多選舉，不只有大選，還有罷免跟補選，很多支持者對國民黨失望，她希望透過自己的力量，讓更多人回來，而新主席的上任，代表大家期待2022的選舉國民能勝利，因此讓她想對國民黨作更多貢獻。

國民黨文傳會副主委 林家興。(圖/李俊毅 攝)

李明璇強調，朱立倫之前曾說，所有黨員不管之前是支持哪一位黨主席，都是支持國民黨。所以我們發言人的團隊來自全台各地，就是為了要讓國民黨選後的團結做好一個榜樣給大家看。