48歲的蘇女士接受乳房攝影檢查發現，左側乳房有鈣化點，摸不到硬塊，後續切片確診為第一期乳癌。成大醫院斗六分院一般外科醫師羅竹君表示，少數乳癌患者會與蘇女士類似，是無症狀呈現。

羅竹君指出，大部分的乳癌臨床表現方式包含了乳房腫塊、乳頭分泌物、乳房疼痛。乳房鈣化點是指乳房組織內有鈣化物，有可能是良性，也有可能是源於乳癌細胞的分泌物，或乳癌細胞壞死後形成的鈣化點。

她說，台灣每年有2成乳癌是摸不到腫塊，超音波也看不到病灶，微小的鈣化點只有乳房攝影才偵測到，經病理切片化驗絕大部分是無症狀的0期乳癌，亦稱為「乳房原位癌」。

羅竹君表示，這類型的乳癌若能早期發現並早期處理，大多數可免於腋下淋巴廓清手術、化學治療或放射線治療。

今年因為疫情的關係，前往醫療機構完成乳房攝影篩檢的婦女較去年減少17％，羅竹君呼籲，定期乳房檢查及篩檢才是王道，乳房有任何異狀也可至乳房外科門診，由醫師根據其病史、身體狀況進行乳房的評估以安排相關檢查。