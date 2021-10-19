民視八點檔《黃金歲月》18日晚播出陳妍安、葉家妤及Gino在漁港邊的三角衝突戲，也讓收視衝到5.28，坐穩收視冠軍。劇中演活為愛痴狂的高筱茜(陳妍安飾演)，載著崇輝(Gino飾演)往港邊疾駛，打算共赴黃泉，千鈞一髮之際被采苓(葉家妤飾演)及時攔下，崇輝終於親口承認與筱茜的一夜情，讓采苓難以置信，筱茜順勢拿出離婚協議書要采苓簽下，采苓則把離婚協議書撕毀，讓觀眾拍手叫好。

陳妍安表示收到劇本，看到這一場滿滿的10頁台詞，除了要快速理解把台詞背下來外，還要想著怎麼呈現劇中人物當下，時而清醒、時而瘋顛、時而強硬，時而脆弱的精神狀態，希望透過眼神、表情、肢體動作，來精準傳遞劇中人物為愛失去理智、心力交瘁的如實模樣。

陳妍安要求兩人離婚。（民視提供）

拍攝當下，陳妍安也跟導演討論這場戲要表達的重點是什麼，以及怎麼拿捏滿滿高低起伏的情緒變化。有趣的是，這場戲到後面，有段狼狽跌坐拍打地上的羞愧憤怒情緒戲，因爲太入戲把手打到瘀青不自知，隔天進棚拍戲錄影，其他演員發現了才知道自己受傷，連她自己都覺得好笑。

陳妍安透露外景拍攝當下有許多干擾的狀況，但還是想辦法讓自己專注在表演中，加上天氣不穩定，所以這場重頭戲花了兩天才完成，其中經歷大太陽的曝曬，還有風吹跟雨淋，她笑說大家好像氣象站，什麼天氣都遇上了，她謝謝對手演員葉家妤跟Gino認真敬業演出，彼此互相配合共同來成就這場重要戲，也誇讚劇組團隊強大的應變能力跟專業，讓演員可以專心顧好演出就好。

葉家妤聽到高收視率則開心拍手叫好，她說連續2天都清晨4點出門，加上海邊太陽超大，把大家都曬昏頭了，尤其要從外景趕回棚內途中，一度想昏睡，只好邊捏大腿邊開車來提醒自己！這一次聽到高收視也給大家一劑強心針。