66歲資深台語歌手高向鵬與方怡萍是經典對唱組合，曾以《福氣啦》獲得第8屆金曲最佳演唱組獎肯定，然而今(19日)高向鵬就被媒體披露，他上週五出席家庭聚會，卻在返家過馬路時不慎跌倒，至今昏迷未醒，目前仍在加護病房搶救中，消息一出震撼唱片圈。

稍早高向鵬所屬唱片公司也在臉書證實，「大牌哥（高向鵬）上週因不小心跌倒，目前住院觀察治療中！近期無法出席演出活動，希望粉絲們及朋友們為他集氣加油，趕快恢復健康。」

本報記者19日撥打高向鵬本人的電話，由他的兒子接起，高向鵬的兒子語氣中流露出擔憂，目前正在忙著處理父親接下來將在醫院進行的後續檢查，希望趕緊找出病因。高向鵬個性大方熱情，出道以來，人緣很好，據悉，高向鵬身邊朋友表示高向鵬在醫院已第4天，目前仍在昏迷中，醫生說這兩天是關鍵期， 高向鵬的妹妹在照顧他，大家都一起替高向鵬加油集氣，「希望好人的他，趕快脫離險境、化險為夷。」

高向鵬在疫情沒爆發前，幾乎都赴大陸商演工作，平時對父母很孝順、對朋友也很好，每次一聽到朋友有難一定二話不說幫忙，甚至連沒酬勞的公益活動，他都會力挺，廣結善緣。。其實高向鵬在出意外前，身體狀況不錯，上月還向歌迷分享打完莫德納第二劑的感想，表示他打完食慾非常好越來越胖，笑說快抓狂，更不忘宣傳他與搭檔方怡萍的最新對唱曲《高粱摩卡》，如今驚傳昏迷未醒，令大批歌迷都不敢置信！

高向鵬與方怡萍這對黃金拍檔合作30年，兩人一路走來合作無間，是台語唱片圈經典對唱組合，也時常被歌迷們誤認是一對夫妻，令兩人哭笑不得。兩人早前接受中視專訪，也透露能合作多年不起衝突的原因，高向鵬透露關鍵在於錢分得很清楚，譬如說上通告多少錢，他們一定分到連一塊錢都不占人便宜。