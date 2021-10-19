土耳其說美國提議要賣F-16V戰機

土耳其被美國踢出F-35戰機專案後，口口聲聲說，並不缺乏選擇，甚至向俄羅斯表達，有意採購蘇（SU）-35和 蘇（SU）-57戰機。

然而，據《軍事觀察》（Military Watch）雜誌網18日報導，這兩款俄製戰機都和北約（NATO）防空系統不相容，而安卡拉仍和北約與西方密切合作，土耳其要整合俄羅斯現代戰機的能力及意願一直受到質疑。

儘管如此，萬一安卡拉被踢出F-35專案後，真的跑去買俄製戰機，將為俄羅斯國防產業挹注莫斯科亟需的資金。而廣泛認為，美國失去土耳其這個專案成員，仍是一大打擊。最近傳出的消息顯示，土耳其可能會把投入研製F-35的資金，拿來改買40架F-16戰機，並升級多達80架F-16。

土耳其總統府發言人卡林（İbrahim Kalın）說，「我們的首選是採購F-35，而這是我們的權利，」卡林強調，「要是和美國的危機化解，土耳其會重返專案，我們會得到F-35。要是問題沒解決，我們會繼續尋求替代方案。」而替代方案之一，就是拿這筆錢擴大F-16機隊，並升級既有的F-16戰機。

至於土耳其買新型F-16的資金，可能就是為F-35專案支付的14億美元（約391億台幣），而這大約能讓他們採購約12架70批次（Block 70）F-16新型戰機。事實上，F-16專案一直致力在找新顧客。台灣2019年砸下超過80億美元（約2231億台幣），採購66架F-16V，算是近年僅有的大單。

由於美國設法要讓F-16生產線能維持得更久，把土耳其的資金導向這兒，可能比投資F-35更受重視。畢竟F-35尚未獲得批准，進行全面量產，加上來自世界各地的訂單應接不暇，買家還得排隊。相對的，除了F-15之外，F-16是當今世上仍在生產的最老戰機。

雖然土耳其面對沙烏地，埃及或俄羅斯等擁有先進戰機的對手，就算有F-16V仍可能屈居劣勢，但和目前服役的老舊F-16相較，至少還能大幅提升戰力。此外，土耳其是現今除了美國外最大的F-16用戶，只要靠現有的維修基礎設施，就能輕易整合新型F-16V。