來自美國的速食龍頭麥當勞在台灣發展相當成功，深受上班族或學生族群喜愛。不過，近日卻有網友發現驚人事實，麥當勞點套餐竟然比用「甜心卡」單點還來得貴，更有員工證實的確如此，引起熱議。

「我發現一個驚人的秘密！」一位男網友在網路論壇Dcard聲稱「麥當勞的套餐根本沒有比較便宜」，並指出購買勁辣雞腿堡套餐升級大薯，金額竟然比單點再用甜心卡還貴，這讓他直呼「好扯喔，扯爆，我被騙了那麼多年，我就一直在想，也才薯條加大而已，怎麼會140那麼貴，輸給一年才35元的甜心卡優惠？是在哈嘍？」

原PO貼出交易明細解釋，他點了一份勁辣雞腿堡餐，搭配中杯可樂、大份薯條的總價為140元。但他只出，如果改用甜心卡單點，大份薯條送大杯可樂55元，再單點主餐72元，總價只要127元，發現這秘密後也讓他震驚不已。

有網友發現驚人事實，麥當勞點套餐竟然比用「甜心卡」單點還來得貴，更有員工證實的確如此。(摘自Dcard)

貼文曝光後，釣出一位前麥當勞員工證實此事，「對喔，我以前做麥當勞就發現了， 然後一直叫我朋友這樣點。但我覺得也沒錯啊，因為有買甜心卡多點優惠是對的，畢竟你就是多花了30幾塊買一張卡啊，沒買卡的人就是照常點=多花一點錢。」

對此，不少內行紛紛表示，「套餐這種東西本來就是給懶得動腦的人點的，懶得動腦就多花一點錢而已。市面上很多set都是這樣啊，看似划算而且包山包海，事實上沒比較划算」、「你都買甜心卡了，竟然現在才發現」、「套餐一直都是最貴的，甜心卡+1+1才是王道」。

網友指出，點套餐要搭配App優惠券才划算。(摘自麥當勞官網)

網友指出，點套餐要搭配App優惠券才划算，「買套餐才能用App優惠券，送4塊雞塊、雞翅，甚至漢堡，基本上有抽到券才會去消費」、「點套餐，是為了讓你有App送東西的。但也有人認為，「懶得思考的我還是選擇買套餐，點餐方便快速啊」。