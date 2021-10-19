基本工資漲 151.3萬人勞退提撥金上調 17:192021/10/19 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 明年元旦起基本工資將調漲，同步勞退提撥也將跟變動，預計將有151.3萬人受影響。勞動部預告勞工退休金月提繳分級表修正草案，將與基本工資一起上路實施。 勞動部官員說，配合基本工資調升，勞工退休金月提繳分級表作出修正，初估將有151.3萬人受到影響，因基本工資從現在的2萬4千元，元旦起將調漲為2萬5250元，雇主每月將為新制勞退受僱勞工多提撥75元勞退金。 因應明年調整 聘基本工資勞工僱主每月得多繳75元勞退 經發局提「中港邱比特弦線新經濟計畫」 議員批：似是而非 #基本工資 #勞退提撥 #調漲 #勞工退休金 #提繳 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆謝國樑提設科學園區 10年創收300億 04:102021/10/19 地方新聞 定期定額台股 金管會：暫不須提減稅鼓勵 04:102021/10/19 金融．稅務 《稅收》財部調高基本生活費萬元 明年報稅適用 15:592021/10/19 財經 比特幣價格飆 挖礦股同歡 04:102021/10/19 證券．權證 張雲鵬：華銀透過信託溫度 給社會溫暖 04:102021/10/19 財經要聞 依舊超低利率 金管會宣布2022年責準利率不動 17:462021/10/19 財經 物價漲人民苦了 國民黨要求蔡政府：立即凍漲油價 11:562021/10/19 政治 憲動盟提憲改四主題 呼籲執政黨盡心看待 10:462021/10/19 政治 高教工會控34名退休高官到私校當「門神」 教育部回應了 11:482021/10/19 生活 人妻傳訊「想到在你身上睡翻」 小王床戰31次判賠35萬 12:382021/10/19 社會 城中城大火釀46死悲劇 民進黨立委提修法：籲強化住警器設置 10:552021/10/19 政治 財經熱門新聞 鋼鐵、航運、面板股 業績好為何漲不動？1數字揭內幕 - 財經 富邦金董座驚傳確診？ 富邦金僅回應：依規隔離中 - 財經 才隔1天又出包 國泰世華銀再當機 緊急公告維修 - 財經 英特爾沒戲唱了！蘋果這操作洩未來戰略 台積電成大贏家 - 財經 國泰世華銀當機影響4.1萬筆交易 今已全數退款 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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