板橋浮洲合宜住宅自107年大量交屋後，法拍案件頻傳，監察院深入調查發現，截至109年底止，已有55件法拍移轉案，其中39件約7成確實涉有「假債權、真買賣」弊端，監察院內政及族群委員會、財政及經濟委員會聯席會議19日通過監察委員施錦芳與王麗珍所提調查報告，糾正內政部與國家發展委員會，並將涉及刑事不法之法拍案件資料，函請法務部轉所屬檢察機關偵辦。

監察委員施錦芳、王麗珍指出，負責研擬合宜住宅招商投資興建計畫之內政部，事前政策規劃失周，事後監管作為消極，負責計畫審議及督導考核之原行政院經濟建設委員會，未能確實促請內政部提出有效抑制炒房之配套措施，致重大經建計畫淪為套利工具，不符居住正義，兩機關均有重大疏失。

糾正案文指出，內政部在99年7月及100年4月分別報經行政院核定「機場捷運A7站」及「板橋浮洲」二處「合宜住宅」招商投資興建計畫，以低於周邊市價行情讓民眾便宜購屋。但內政部規劃合宜住宅時，已研議制定住宅法草案多年，住宅政策朝向「只租不售」的「社會住宅」規劃。

糾正案文提及，換個名稱的出售式「合宜住宅」只是為紓解民怨的臨時性措施，缺乏整體住宅政策規劃，不利政府住宅資源循環使用，沒有能有效抑制炒房的配套措施。

糾正案文指出，內政部雖已採取預告登記，禁止一定期間內轉售，但事前未能審慎評估，導致招商投資計畫淪為套利工具，政策規劃有失周延；爆發法拍案件疑涉炒作弊端後，內政部遲未有效因應，任由事態發展，影響公權力威信，難認妥適。

糾正案文表示，原經建會負責研擬「健全房屋市場方案」，是板橋浮洲合宜住宅投資興建計畫的審議機關，但未確實促請內政部提出有效抑制炒房的配套措施，還衍生浮洲合宜住宅承購人急於「閉鎖期」內轉售牟利問題，難辭計畫審議不周及督導考核未落實之責。

施錦芳、王麗珍表示，板橋浮洲合宜住宅的主建物及共有部分每坪平均售價19.5萬元，陽台每坪售價6.43萬元，據內政部調查，100年核定時約為周邊房屋市場行情6至7折不等，因此有套利誘因。

施錦芳、王麗珍指出，內政部於板橋浮洲合宜住宅出售時雖已採取預告登記，限制所有權移轉之日起10年內不得出售、出典、贈與或交換，閉鎖期最快自114年3月起始陸續屆至，惟查部分法拍案件確實涉有「假債權、真買賣」，透過法拍規避閉鎖期限制，轉售牟取暴利，法拍金額已較原承購金額高出近1倍。

施錦芳、王麗珍強調，監察院為遏阻投機炒作歪風蔓延，爰將疑涉「假債權、真買賣」之法拍移轉案件資料，函請法務部轉所屬檢察機關偵查，呼籲民眾守法，並珍惜住宅資源。