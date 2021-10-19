台灣地震活動頻繁，有時甚至造成不小災損，中央氣象局指出，台灣本島可分為三大主要地震帶，各有不同的成因，其中震源較淺的區域，也較容易造成嚴重災情。

臉書「報地震-中央氣象局」近日分享圖表，解釋台灣三大地震帶的範圍、成因和特徵，除了民眾熟知地震頻率最高的「東部地震帶」，其實「西部地震帶」因震源較淺，是最容易發生災情的區域。

氣象局指出台灣有3大地震帶，成因、特徵均有不同。(圖／報地震-中央氣象局臉書粉專)

氣象局解釋，東部地震帶受菲律賓海板塊、歐亞板塊碰撞直接造成，北起自宜蘭東北方的海底，經一路延伸至台東，南端幾乎與菲律賓地震帶相接，寬度大約為130公里，此區地震震源較深，尤其花蓮以北的地震深度可深達300公里。

至於西部地震帶就是容易出現嚴重災情，此區地震發生原因是板塊碰撞前緣的斷層作用，且多為深度僅10餘公里的極淺地震，加上西部人口密度高，一旦發生大地震，常常傳出嚴重的災害，例如2016年高雄美濃地震。

東北部地震帶則是受沖繩海槽的擴張作用造成，範圍自蘭陽溪上游附近開始，經宜蘭向東北延伸到琉球群島，此區震源較淺，且因為來自弧後盆地的張裂行為，大多呈現正斷層樣態。