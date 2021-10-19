台東生態工作者呂縉宇兩年前整理菜園時，在離他手掌外10公分處突然竄出1條赤尾青竹絲，當時蛇未發動攻擊，而他也讓蛇繼續留在菜園裡，由於這「10公分的仁慈」，美麗的青蛇成為常住食客，更是夜間觀察的活教材，呂縉宇說，只要給牠們適當的棲地環境，就會回報你美好的生態。

一般人看到蛇不是驚嚇，就是把牠「處理」掉，呂縉宇兩年前整理菜圃時剛要拉掉1條蔓藤，1隻赤尾青竹絲就在手掌外10公分出現，人、蛇都被嚇一大跳，他感謝當時「小青」沒有彈射出來咬他一口，因為小青的仁慈，不僅沒將牠處理掉，還讓牠繼續留在菜園裡。

呂縉宇說，位於利嘉部落的家裡猶如村莊裡面的森林，放置很多生態水缸，成了青蛙的天堂，因為食物豐富，這隻赤尾青竹絲成了常住的食客，甚至呼朋引伴，最多看到4隻蛇一起來享用青蛙大餐。

他說，赤尾青竹絲是蛇類中很棒的活教材，幾乎是只要不碰觸牠，牠就會乖乖的像標本般讓你近距離觀賞，由於他家也經營民宿，美麗的小青也成為客人「夜間觀察」最佳題材。

而跟這隻赤尾青竹絲命運大不同的是，日前有1隻被排灣族視為山林守護神的「百步蛇」，過個馬路就被民眾打成重殘，讓首次看到百步蛇的目擊者感到非常遺憾。

呂縉宇表示，早期的教育都是教我們人定勝天、人類是萬物之靈，而華人世界也常有打蛇積陰德的傳說，加上早期禁山、禁海，大自然變成我們陌生的領域，對於陌生的事物通常不是誤判就是害怕，環境教育真的很重要，我們也都是從經驗中慢慢長大，看到蛇就打，是錯誤的觀念。