頭份市蟠桃公園新建風雨球場19日完工啟用。（頭份市所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市蟠桃公園新建風雨球場19日完工啟用。（頭份市所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市蟠桃公園新建風雨球場19日完工啟用，由頭份市長羅雪珠主持啟用。（頭份市所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市民重要運動休憩的蟠桃公園，內建球場因老舊需要整修，經頭份市公斤爭取經費改建成風雨球場，19日進行完工啟用儀式，由市長羅雪珠主持，希望未來提供全市民眾有一個更好的運動處所。

蟠桃公園位於頭份市建國里，周邊有建國國小、建國國中、蟠桃國小等學校，公園內籃球場設置多年，設備業已老舊，遇到天候不佳，往往影響活動進行，為了提供市民更好的籃球場地，頭份市公所積極向中央爭取經費，獲得教育部體育署補助1350萬元，加上自籌250萬元，共1600萬元，將原有球場整建為風雨球場。

市長羅雪珠指出，施工期間遭遇疫情升級、變更設計報請中央核定及陳情案等困難波折，均一一協調克服，終於達成目標，除了感激上級機關的指導協助，也感謝市民代表會對工程預算的支持，施工單位的辛勞及在地里長的全力協助。

新球場屋頂挑高約11米，面積約319坪，採大跨距鋼骨桁架構造、含壓克力地面層鋪設及夜間照明設備，四周並設有安全圍網，加強防撞墊等安全設施，營造友善休閒運動環境。

為維護籃球場體育設施使用功能、場地安全及清潔，公所特訂定「籃球場管理使用須知」於球場入口，球場使用採開放式管理，開放時間為早上7時至夜間9時，請市民朋友共同維護、遵守。

羅雪珠指出，風雨球場完工啟用後，可提供作為社區民眾及附近學子運動休憩的最佳場所，不用擔心日曬風雨之苦，歡迎愛運動、愛籃球的民眾來此處切磋，試試身手。