有「社運醫師」之稱的沃草創辦人柳林瑋，被控以壓力大、需要「取暖」等理由猥褻3名女子，一審遭判刑1年6月。案經上訴，台灣高等法院今（19）日開庭，柳林瑋庭後表示，他沒有與告訴人談和解，強調自己沒有犯罪，已經把相關證據呈給法院，希望得到一個公平的審判，盼法院還他清白，「我並沒有強制任何人做任何事情」。

柳林瑋今到高院開庭，庭後見媒體在法院門口等候，疑似為了躲避拍攝，一度向法警詢問是否有其他出入口可走，但因疫情關係，高院僅開放一個出入口，柳林瑋於是在法院內徘徊了1個多小時才離開。

一審判決認定，柳林瑋大學時期帶醫學營活動，認識當時讀高中的A女，2015年七夕情人節與A女共進晚餐後，再邀A女到家中看貓，但被拒絕。柳林瑋不放棄，堅持開車載A女回家，在抵達A女家附近時，藉口很久沒見想擁抱一下，卻趁機大力抱住，強吻得逞。

柳林瑋另在校園演講時認識B女，後來得知B女休學，邀B女到他成立的公益醫療網路平台「美的好朋友」工作，2人2017年4月16日碰面時，柳先帶B女散步聊天、吃冰營造氣氛，回到車上後以經營「美的好朋友」壓力很大，希望可以獲得B女抱抱，以同樣手法強吻B女得逞。

柳林瑋另認識在「美的好朋友」製作插畫的工讀生C女，向C女誆稱可到他家清潔打掃賺外快，2017年10月3日帶C女到他家，額外要求C女幫他按摩背部，按到一半突然起身，環抱並壓倒C女，強吻耳朵、撫摸胸部及下體得逞。

一審台北地院認為，柳林瑋精心安排、刻意營造氣氛，讓3名被害人當下分不清是否受害，3女互不相識，事後卻都對柳林瑋都有類似指控，情節應非虛構，認定柳林瑋犯行，依3次強制猥褻罪判刑8月、8月、9月，應執行1年6月徒刑。