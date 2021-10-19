人們都說「7」是幸運數字，不過這下可能要相信香奈兒女士（Coco Chanel）的話，N°5才是幸運數字。近日周迅、劉詩詩和井柏然受邀出席香奈兒在上海舉辦的香奈兒《感知香水展》，身穿經典斜紋軟呢套裝、佩戴N°5系列珠寶，對應現實中三人平步青雲的星運和令人稱羨的幸福人生，N°5珠寶猶如幸運符，果真帶來連連好運。

榮登最會賺錢華裔女星的周迅，配戴N°5 DROP耳環，驗證幸運數字「5」為她帶來好運。（CHANEL提供）

周迅身穿白色斜紋軟呢束腰洋裝，佩戴N°5鑽石耳環，耳際各出現一對幸運數字「5」，風華絕代，近幾年周迅活躍影壇，作品叫好又叫座，年年都有代表作品問市，有陸媒日前公華裔明星4年來的收入排行榜，周迅總收入高達16.67億人民幣（約台幣73億元），僅次於台灣歌手周杰倫，成為最會賺錢的女星。

劉詩詩則穿上一襲白色荷葉領、黑色斜紋軟呢套裝，佩戴Knotted N°5耳環和鑽石項鍊，幸運數字「5」同樣處處可見。劉詩詩與吳奇隆結婚6年，育有2歲兒子「步步」，是演藝圈幸運的模範夫妻，近年劉詩詩復出拍片，人氣不斷攀升，而且看起來更加清新脫佁、美豔動人。同樣星途一片光明的井柏然則穿白色斜紋軟呢外套，搭配N°5鑲鑽K金項鍊，垂墜的黃色綠柱石讓幸運數字「5」更添律動感。

為歡慶N°5香水誕生100周年，香奈兒以N°5香水為創作靈感打造珠寶，在珠寶創意總監Patrice Leguereau的傾力構思之下，總共打造123件珠寶作品，從香水瓶身到香氣的釋放，無不成為構成N°5珠寶的元素，成為有史以來第一個向香水致敬的頂級珠寶系列。

眾所皆知，數字「5」是香奈兒女士的幸運數字，當年她邀請知名調香師恩尼斯鮑 (Ernest Beaux)打造香水，在眾多香水樣本當中，以自己的幸運數字挑選了編號5的香水，並命名為N°5，自此開啟傳香百年的時尚傳奇，這個幸運數字「5」不僅帶給她畢生無窮的財富、名聞千里的名氣和無人能及的時尚地位，也帶給她獨立自主的傳奇人生。

婚姻幸福、星途一片看好的劉詩詩，佩戴KNOTTED N°5 耳環和項鍊。（CHANEL提供）

由於N°5珠寶系列作品十分豐富，香奈兒分批釋出多件全新打造的新品，證明唯有像N°5如此豐富、獨特且神祕的香水，才能成就如此崇高不凡的頂級珠寶系列。

香奈兒女士的幸運數字「5」，帶她帶來財富、名聲等連連好運，N°5系列珠寶Ribboned N5胸針。（CHANEL提供）

香奈兒N°5系列珠寶Golden Sillage耳環 。（CHANEL提供）

香奈兒N°5系列珠寶Golden Sillage戒指。（CHANEL提供）

香奈兒N°5系列珠寶Golden Stopper戒指。（CHANEL提供）

香奈兒N°5系列珠寶N5 Cascade耳環。（CHANEL提供）

香奈兒N°5系列珠寶N5 Cascade手環。（CHANEL提供）