鏡子是一般家庭中常見的物品，運勢命理網站「生肖運勢天天看」提醒，鏡子其實是身負多重能量的風水物品，對臥室風水影響很大，擺錯了破壞風水，擺對了提升財運。建議可以擺放在靠牆處、背光處、梳妝台、衣櫃旁，切記要遠離床頭，就能提升家運，增加室內陽氣，家人運勢蒸蒸日上。

▍1.擺放到靠牆處

全身鏡的鏡面大，風水能量強，靠著牆擺放，可以讓臥室裡的氣場穩定下來，起到保護室內風水的效果，有利於提升主人的運勢。

▍2.擺放到背光處

鏡子具有反射功能，可以將任何東西都反射回去，最好不要把鏡子擺在正對著太陽的地方，刺眼的光線會導致臥室風水不好，鏡子最適合擺放在背光處，能利用反射將光線擴散出去，加強背光處的亮度，又能將陰氣反射出去，增加室內陽氣。

▍3.擺放到梳妝台

從風水的角度來看，如果梳妝台上沒有鏡子，家中財運就不易聚集，所以梳妝台上是非常適合擺放鏡子的。不過，梳妝台的鏡子不能正對臥室門，也不能正對睡床，否則會破壞財運，同時不利健康運。

▍4.擺放到衣櫃旁

把鏡子擺在衣櫃旁，搭配衣物較為方便，而且鏡子和衣櫃放置在一起，所形成的風水氣場很契合，有利於家宅運勢穩定。若將鏡子安裝在衣櫃裡，會讓臥室風水變得更旺，當我們需要照鏡子時，直接將衣櫃門打開即可，既節省了臥室空間，又能有效避免因鏡子擺放不當而產生煞氣，起到了鎮宅旺家的作用。

▍5.遠離床頭擺放

鏡子除了不能對著睡床擺放之外，也不宜靠近床頭，因為鏡子屬陰，離床頭過近的話，陰氣就會進入人的體內，使人陽氣減弱，耗財傷身，運勢下滑，霉運不斷，還會影響夫妻感情。所以若要避免這些問題，提升家運，讓臥室風水旺起來，那就要讓鏡子離床頭遠一些，盡量按照風水來擺放。

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