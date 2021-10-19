隆田社區與成大USR團隊設計自製輕吟咖啡小車。(台南市官田區公所提供／劉秀芬台南傳真)

推廣旅遊觀光，台南市官田區公所今年很特別，利用社造課盤點在地人、文、地、產、景，推出深度旅遊電子書「官田171跟菱在一起」，23日將於社造成果展發表，還選出書中20張美景照印成1000張明信片要免費贈送給民眾，參與社造課的國二生李威寰所拍的照片被選中，覺得很開心。

官田區長陳仁偉表示，今年社造成果展搭配菱角節活動，希望吸引更多人一探官田之美，6個社造點各出奇招展現精彩成果，其中首度以電子書方式推廣官田區旅遊，內容涵蓋知識、旅遊、產業，以及社區營造、地方創生成果，為讀者帶來一場獨特的旅行。

此外，公所今年辦理人文與旅行攝影課，帶學員以官田171沿線風景為主題拍照，再精選出100張美景照，收錄於電子書中，作為訪客遊訪官田之參考。此次參加學員有40多人，來自台南、高雄各地，其中高雄的國二生李威寰所拍的大隆田生態文化園區幸運被選中印成明信片，他自己都很驚喜。

陳仁偉說，除了公所自辦社造課成果外，還可欣賞大崎社區影像自耕農拍攝的短片；烏金合作社推出文創商品與隆田社區有皮雕等手工藝品展售；渡拔國小也推出「菱禾芒果香」鄉土教育故事繪本，這也是官田區近5年唯一一次有學校提案通過社造計畫。

除了靜態成果展外，隆田社區與成大USR團隊設計了行動餐車「輕吟咖啡小車」，當天將裝載著由社區媽媽親手製作的手工餅乾、蛋糕、咖啡，一同與大家分享。