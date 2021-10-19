辣妹出門見「血豬頭」崩潰 竟是前男友不滿犯案。

24歲張姓女子日前剛搬至新北市板橋區中正路某公寓套房，豈料14日下午外出時卻發現門口被放置血淋淋的「豬頭」，她當場驚聲尖叫懷疑自己被跟蹤、騷擾，向海山警分局報案，警方今（19日）下午4時許逮捕31歲劉姓男子，兩人竟是前男女朋友關係，警方正進一步釐清犯案動機，初步調查疑似有債務糾紛。

據悉，張女14日下午4時許準備外出，卻竟見門口被放置一顆血淋淋的豬頭，她嚇得連忙通知男友到場並報警，海山警分局獲報展開調查，發現張女的前男友劉男涉有重嫌。

警方發現，劉男巧妙避開監視器躲避拍攝，完全看不到張男身影，只拍到手在調整豬頭位置，讓豬頭的臉正對張女家門口，為躲避查緝還開租賃車停於現場附近，再搭計程車至張女的租屋處。

海山警分局今（19日）下午4時許逮捕31歲劉姓男子，劉男坦承與張女是前男女朋友關係，因不滿向張女索債時遭到辱罵才會犯案，警方正進一步釐清中，訊後將依恐嚇罪嫌法辦。