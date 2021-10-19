羅先生經內視鏡檢查，發現為潰瘍性食道炎(紅圈處)，電腦斷層確診為食道癌。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗一位50歲的羅先生，本身有喝酒和抽菸的習慣，一日因出現胸痛而到苗栗市大千醫院就醫，經醫師以內視鏡檢查，發現為潰瘍性食道炎，再經電腦斷層掃描確診為食道癌第2期。後經胸腔外科醫師進行手術治療，術後恢復良好，並持續追蹤。

大千醫院肝膽腸胃科醫師李斯凱表示，喝酒、抽菸、吃檳榔、及常吃刺激性、醃漬類或太燙的食物，都是罹患食道癌的高危險因子。另外，胃食道逆流也是導致食道癌的原因之一，由於胃液反覆由胃部逆流到食道，長時間的刺激下，容易導致細胞病變引發食道癌。

李斯凱指出，食道癌初期的症狀為進食時覺得胸骨後或心窩處會悶脹、灼痛，吞嚥的過程中會有異物感或是阻塞滯留的感覺。另外，罹癌的位置不同，症狀也會有所差異，上段的食道癌多有咽喉不適或異物感、中段則是進食時有胸骨後方或背部疼痛感、下段是在進食後容易出現腹脹或悶痛。隨著病程發展，吞嚥障礙的狀況會越來越嚴重，從一開始吃乾硬食物有困難，到只能吃半流質的食物，最後甚至連流質食物或水都無法食用。

李斯凱表示，早期的食道癌手術治療，五年治癒率高達80─85％，因此提醒民眾，除了要戒除不良的生活及飲食習慣之外，也要注意症狀的發生，才能及早發現並給予適當的治療。

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