台東縣關山鎮「德高旺粽」19日到台東縣議會推廣。（莊哲權攝）

台東縣關山鎮德高社區婆婆媽媽們以在地良質米及日晒蘿蔔乾研發出具有濃濃客家味的「德高旺粽」，19日到縣議會舉辦推廣活動，社區發展協會理事長溫昌寶說，德高旺粽產業已邁入第6年，逐漸打出知名度，今年端午節就狂賣4萬顆，將來希望透過網路平台讓德高傳統客家粽成為日常美食。

雖然不是端午節，台東縣議會卻飄散著粽香，10幾位德高社區的婆婆媽媽秀出她們拿手的傳統客家粽，由於正值定期會開幕，議長吳秀華、縣長饒慶鈴，及多位議員和縣府官員七手八腳體驗包粽趣，社區媽媽說，「德高旺眾」的靈魂，就在於自製、口感香脆的蘿蔔乾。

社區媽媽說，近2年即使受到疫情影響，在端午節前夕，以「德高旺粽」為品牌的客家粽仍大受歡迎，家政班媽媽連續20多天，每天要包14個小時的粽子，今年端午節宅配量就近4萬顆粽。

德高社區發展協會理事長溫昌寶表示，該社區6年前參加水保局「農村再生計畫」，以在地生產的關山米，推出「德高旺粽」品牌，已逐漸打出知名度，今年由文創業者設計「阿旺伯」、「阿粽嫂」公仔協助行銷，未來也將與網路平台合作行銷到全國，讓德高傳統客家粽更生活化、普及化。

議長吳秀華說，用關山好米製作的傳統客家粽，可以提升稻米的附加價值，將來透過網路平台，更可以行銷到海內外；縣長饒慶鈴也提到，德高社區結合客家肉粽與在地米食產業，成功打響品牌，希望大家「呷好道相報」，讓「德高旺粽」的知名度更上層樓。