「金門老兵召集令」活動吹響衝鋒號，楊鎮浯縣長（右）也穿上草綠服，迎接老軍友重返英雄島。（李金生攝）

昔日戍守前線的老戰友重返金門，相揪走進特約商店理髮，回憶當年軍旅點滴往事。（李金生攝）

〈2021金門老兵召集令〉活動迎來首波揮別疫情，重返英雄島的老兵和親友團。楊鎮浯縣長今天下午穿上草綠服，偕4名昔日戍守最前線的老戰友，走進在地200家特約商店之一，已開業43年的華華理髮店，在老師傅林壬華的巧手整修門面下，一起回味當年軍中生活點滴往事。

當年休假上街排隊理髮，是老戰友共同的回憶。（李金生攝）

1978年開張至今的華華理髮店，內部設備包括剪刀、剃刀和椅子、鏡台及老師傅林壬華的功夫都是骨董級。隨著老兵召集令活動的舉辦，有不少老軍友專程到后浦浯江街老店，再讓他為自己細心理髮、刮臉，感覺好像又回到昔日的青春少年兄模樣，一下精神許多!

撲上幾回老牌子白爽粉，也是傳統理髮的樂趣之一。（李金生攝）

用高溫、無風老式吹風機固定髮型，讓楊鎮浯縣長和老軍友均回味無窮。（李金生攝）

楊鎮浯縣長今天也穿上草綠服，與老軍友一起體驗傳統理髮店才有的樂趣。（李金生攝）

楊鎮浯縣長今天也穿上草綠服「入伍」，跟這趟回來金門的老兵李致遠、林耀北、陳武清、馮聰明等人，一邊聽著「小鄧」鄧麗君放送到對岸的好歌，一邊瞇著眼睛體驗用老式吹風機固定髮型，再撲上幾回老牌子白爽粉，感受老師傅掄起剃刀飛快刷耳，只有傳統理髮店才有的樂趣。

老兵理完頭髮，整修門面後，一臉清爽開心上街去。（李金生攝）

楊鎮浯縣長表示，主打軍民一家的「2021金門老兵召集令」，歡迎老兵帶著親友回來走一走、看一看。（李金生攝）

1982年在小金門后宅和大膽島擔任炮兵的李致遠說，感覺好像回到年輕時候，那一分苦澀、傷感都湧上心頭，再聽到鄧麗君的歌聲，又有一點點催淚和鼻酸，但因為金門就像第2個家，內心卻也十分開心!

楊鎮浯表示，主打軍民一家的〈2021金門老兵召集令〉已在10／15起跑，大、小金門近200家涵蓋餐飲、小吃、冰果室、旅宿、理髮廳、貢糖、麵線、一條根、鋼刀、烘焙、五金建材、旅行社、租車，無論老商號、新店家，均以復刻「老兵福利社」面貌或服務內容，迎接昔日戍守前線的戰士重溫難忘的軍旅歲月，歡迎老兵帶著親友回來走一走、看一看。

縣府觀光處長丁健剛也說明，〈金門老兵召集令〉自10／15日至12／15，只要是曾在金門服役且已退役的陸、海、空軍老兵，備妥金門服役佐證文件、身分證及15日內來金機票，並完成指定活動任務，即可申領專屬禮，數量有限。相關資訊可上〈金門觀光旅遊網〉查詢或電洽：082-324194。