台灣指數公司19日公布「台灣指數公司特選Smart多因子指數」2021年第4次成分股定期審核結果。成分股新納入聯華食（1231）等37檔，同時刪除大成（1210）等42檔。成分股納入和刪除之變動自10月19日（周二）盤後生效。

特選Smart多因子指數成分股納入37檔包括：聯華食、亞聚、力山、台玻、大成鋼、威致、彰源、鑫永銓、旺宏、華邦電、台光電、精元、南亞科、興勤、燦坤、鉅祥、冠德、皇翔、中航、神基、威健、晶技、華擎、通嘉、合勤控、神達、新唐、凌通、巨路、矽力-KY、晶心科、志超、富鼎、百和興業-KY、大華、中保科、宏全等。

成分股刪除42檔包括：大成、大統益、聯成、恆大、儒鴻、聚陽、岱宇、華榮、宏泰、中纖、豐興、美亞、中華、光寶科、宏碁、群光、圓剛、互盛電、京元電子、志聖、瑞軒、國揚、王品、開發金、元大金、國票金、中信金、潤泰全、嘉澤、智易、圓展、新至陞、炎洲、台耀、聯德控股-KY、瑞儀、關貿、旭隼、群電、長華*、寶成、潤泰等。