元大證券繼獲證基會「金彝獎」、國家企業競爭力發展協會「玉山獎」及工商時報「數位金融獎」等獎項肯定後，於《財訊》雙週刊14日舉辦的「2021財訊金融獎」中，再度奪下「最佳金融科技證券金質獎」、「最佳券商服務金質獎」及「最佳券商客戶推薦優質獎」三大獎。在《財訊》雙週刊所舉辦的12年「金融獎」中，元大證券連續11年獲獎，顯示元大證券對客戶的專業服務與金融創新，已深得各界專家及投資大眾高度肯定。

元大證表示，自創立以來即以客為尊，廣布全台的分公司據點及營業員，提供投資人創新與高品質的金融商品，並以專業及有溫度的服務獲得消費者的認同。本次再獲《財訊》雙週刊「金融獎」三大獎，代表元大證券不僅是消費者心中既理想又值得信賴的券商，也是消費者認為服務最佳並願意推薦給親友的最佳券商，更肯定元大證券在金融專業服務及金融科技的努力。

此外，元大證券近期推出的「策略交易平台」，可滿足投資人對於進階交易選股的需求，元大證券集合自有專業策略開發團隊，運用大數據及人工智慧技術，開發出專業智能策略模組，帶給台灣投資人創新的金融科技體驗，不只介面以卡牌設計，操作直覺易上手，同時提供投資人多方、空方及中長期套裝策略，更開放投資人可依據自身投資經驗與習慣，客製化調整策略當中的條件與參數，還可利用詳盡的回測數據，隨時校正策略方向，並即時監控結果，當股票觸發策略條件時，「策略交易平台」立即推播通知，讓投資人即時掌握進出場買賣點。

「策略交易平台」也可透過跨平台雲端服務，在電腦版與手機版使用都可以獲得一致性的操作體驗，隨時掌握投資契機，不僅滿足專業投資人，即便對沒有任何策略交易經驗的投資人而言，也可以輕易地從多種投資策略中選擇一個自己喜歡的策略投資，透過內建的套裝策略提供，讓一般投資人也可以輕易進入策略交易的領域，大大降低策略交易的進入門檻。