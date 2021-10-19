隨著振興五倍券和百貨周年慶帶動購物熱潮，HAPPY GO即日起推出「陪你疫起兌最大」活動，凡兌點消費有機會抽Garmin運動手表和iPhone 13 Pro；同時攜手集團2家百貨從周慶預購起舉辦200點兌100元的「點點成金」紅利兌換方案。另，10月底前使用HAPPY GO Pay還能享單筆滿500元贈100點、累積5000元再享300點的「搶先振興」方案，讓全台千萬卡友可持五倍券聰明消費，放大點數、折現賺最大！

HAPPY GO在五倍券上路後，透過App做了多項線上即時調查，發現App使用者對於數位綁定的五倍券接受度相對高，數位和紙本的比例約為6：4；也觀察到五倍券領取後，有60％打算用在綜合量販店，57%是百貨通路，其次是超商/超市、電商網購平台、傳統市場或夜市攤販。

在百貨周慶期間，預計消費的前3大類型業種，呈現男女大不同，男性卡友依序為3C電子、食品餐飲、生活家電；女性卡友依序為食品餐飲、服飾配件、美容保健產品。至於，打算多久以內花完五倍券？雖有45％尚未決定，但有23％預計1個月內使用完、32％會在年底前使用，顯示第4季會湧現龐大消費需求。

為助攻周慶買氣，HAPPY GO祭出點點成金方案，凡於全台遠東百貨消費，每200點可兌換100元紅利金，預購期間使用HAPPY GO Pay還可另享全館當日單筆刷5000元送200元抵用券優惠。遠東SOGO周慶11月登場，在中壢店和台北店3館，卡友均可透過HAPPY GO App以200點兌換100元購物金，周慶期間消費抵用後單筆金額達2000元加贈200點，首4日使用HAPPY GO Pay支付額外再贈200點。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷顧客經營事業部副總經理李明城表示，從HAPPY GO Pay的消費情況來看，7月降為二級警戒後，平均單月交易量較三級警戒前高約1.2倍，人均消年成長率也高12%。看好五倍券及第4季百貨零售消費旺季，HAPPY GO推出「搶先振興 加碼消費購物金」及「全面單筆5倍贈」方案，10月底前，無須數位綁定五倍券，以HAPPY GO Pay直接消費可搶先獲得高倍數的點數回饋，百貨周慶期間還可將點數折抵現金，搭配各家銀行推出的五倍券方案使用，一次消費賺取2種優惠。

今年周慶，HAPPY GO卡友首度可透過HAPPY GO App直接兌換SOGO購物金。（HAPPY GO提供）

此外，百貨周慶期間賺點再折抵的消費妙招還包括HAPPY GO線上導購服務，即日起透過購賺點導流網（http://hgc.bz/YZH/），集結FET.com居家寢飾、草莓網的美妝，CHARLES & KEITH和Pedro的服飾配件，以及Mega 50的餐飲等，最高可享點數10倍賺的優惠。

HAPPY GO即日起推出一系列品牌活動，包括以「Stay together，Stay HAPPY GO」為主題、傳遞快樂正向的品牌價值與精神的品牌影片，以及「陪你疫起兌最大」活動，祭出四大公益團體弱勢孩童集結創作的限量2022年愛心年曆、Garmin運動手表，和最新的iPhone 13 Pro等大獎，鼓勵卡友於周年慶期間兌點，或將零碎點數捐贈給公益團體。

11月也會陸續於App推出快閃好康活動，可用1點兌換百貨和超商禮券、威秀電影票等，希望給一起堅持防疫的全民多一點鼓勵和喝采，放大點數價值、快樂多一點，活動詳洽：https://2021stayhappygo.com.tw。

另，年底前有申辦電信資費方案需求的消費者，可選擇申辦遠傳搶付的HAPPY GO點數方案，最高可享HAPPY GO點數3.6萬點回饋；11月30日前新申辦或攜碼的前10名用戶，加碼送限量HAPPY GO點數500點。