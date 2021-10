隨著振興五倍券和百貨周年慶帶動購物熱潮,HAPPY GO即日起推出「陪你疫起兌最大」活動,凡兌點消費有機會抽Garmin運動手表和iPhone 13 Pro;同時攜手集團2家百貨從周慶預購起舉辦200點兌100元的「點點成金」紅利兌換方案。另,10月底前使用HAPPY GO Pay還能享單筆滿500元贈100點、累積5000元再享300點的「搶先振興」方案,讓全台千萬卡友可持五倍券聰明消費,放大點數、折現賺最大!

HAPPY GO在五倍券上路後,透過App做了多項線上即時調查,發現App使用者對於數位綁定的五倍券接受度相對高,數位和紙本的比例約為6:4;也觀察到五倍券領取後,有60%打算用在綜合量販店,57%是百貨通路,其次是超商/超市、電商網購平台、傳統市場或夜市攤販。

在百貨周慶期間,預計消費的前3大類型業種,呈現男女大不同,男性卡友依序為3C電子、食品餐飲、生活家電;女性卡友依序為食品餐飲、服飾配件、美容保健產品。至於,打算多久以內花完五倍券?雖有45%尚未決定,但有23%預計1個月內使用完、32%會在年底前使用,顯示第4季會湧現龐大消費需求。

為助攻周慶買氣,HAPPY GO祭出點點成金方案,凡於全台遠東百貨消費,每200點可兌換100元紅利金,預購期間使用HAPPY GO Pay還可另享全館當日單筆刷5000元送200元抵用券優惠。遠東SOGO周慶11月登場,在中壢店和台北店3館,卡友均可透過HAPPY GO App以200點兌換100元購物金,周慶期間消費抵用後單筆金額達2000元加贈200點,首4日使用HAPPY GO Pay支付額外再贈200點。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷顧客經營事業部副總經理李明城表示,從HAPPY GO Pay的消費情況來看,7月降為二級警戒後,平均單月交易量較三級警戒前高約1.2倍,人均消年成長率也高12%。看好五倍券及第4季百貨零售消費旺季,HAPPY GO推出「搶先振興 加碼消費購物金」及「全面單筆5倍贈」方案,10月底前,無須數位綁定五倍券,以HAPPY GO Pay直接消費可搶先獲得高倍數的點數回饋,百貨周慶期間還可將點數折抵現金,搭配各家銀行推出的五倍券方案使用,一次消費賺取2種優惠。

今年周慶,HAPPY GO卡友首度可透過HAPPY GO App直接兌換SOGO購物金。(HAPPY GO提供)

此外,百貨周慶期間賺點再折抵的消費妙招還包括HAPPY GO線上導購服務,即日起透過購賺點導流網(http://hgc.bz/YZH/),集結FET.com居家寢飾、草莓網的美妝,CHARLES & KEITH和Pedro的服飾配件,以及Mega 50的餐飲等,最高可享點數10倍賺的優惠。

HAPPY GO即日起推出一系列品牌活動,包括以「Stay together,Stay HAPPY GO」為主題、傳遞快樂正向的品牌價值與精神的品牌影片,以及「陪你疫起兌最大」活動,祭出四大公益團體弱勢孩童集結創作的限量2022年愛心年曆、Garmin運動手表,和最新的iPhone 13 Pro等大獎,鼓勵卡友於周年慶期間兌點,或將零碎點數捐贈給公益團體。

11月也會陸續於App推出快閃好康活動,可用1點兌換百貨和超商禮券、威秀電影票等,希望給一起堅持防疫的全民多一點鼓勵和喝采,放大點數價值、快樂多一點,活動詳洽:https://2021stayhappygo.com.tw。

另,年底前有申辦電信資費方案需求的消費者,可選擇申辦遠傳搶付的HAPPY GO點數方案,最高可享HAPPY GO點數3.6萬點回饋;11月30日前新申辦或攜碼的前10名用戶,加碼送限量HAPPY GO點數500點。