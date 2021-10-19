《天下雜誌》公布2021年縣市首長施政滿意度調查，面對Delta變種病毒群聚感染事件，屏東縣長潘孟安用明快處理態度，透過精準疫調、擴大匡列及隔離，成功阻絕病毒，加上重大建設陸續到位，讓他蟬聯滿意度冠軍，連續2年站上排名首位。

獲悉調查結果後，潘孟安坦言非常開心，也謝謝縣民支持與肯定，及團隊努力及陪伴，他特別強調，過去屏東總為人詬病的空汙及環保問題，縣府團隊透過夜鷹早鳥稽查計畫、建置全國第一座具民俗意象的環保金爐、運用微型感測器執行砂石及疏濬管制專區等政策，降低空氣汙染。

且不分日夜稽查縣內畜牧場，更推動沼液沼渣再利用，建置萬年濕地群改善萬年溪水質等，幾年努力下來，今年在全國各縣市環境永續保護工作評比中，獲得最高等級A級肯定。

至於過去一度被媒體評為「重度昏迷葉克膜」等級的屏東縣財政，2020年度預算執行情形，經審計機關審定歲入歲出餘絀數11億1838萬餘元，連續7年正成長，且預算規模逐年成長，7年增加超過120億元，展現亮眼縣政成績單。

潘孟安表示，不管過去、現在或未來，仍是1天當2天用，努力擘化縣政，還是會戰戰兢兢、如臨深淵，為縣政打拚。

潘坦言，屏東正處於準備開花結果、揭開序曲時刻，除縣民期待的高鐵南延，未來科學園區掛牌、招商，可望帶來更多就業機會，都是擺脫過去農業縣刻板印象，進步到工業社會轉機。城市競爭必須先做好調整，這段時間用來打基礎，等待未來重大建設到位，能立下這座城市百年發展基石。