台中市與日本名古屋市簽訂觀光友好城市交流協定滿兩周年，為維繫兩地友好情誼，台中市政府觀光旅遊局、名古屋市政府、日本中部國際機場共推「台中線上旅遊」直播活動，11月6日於台灣晚間6時、日本晚間7時在YouTube頻道「おうちソクたび」（https：／／reurl.cc／L74gNy ）正式開播，並搭配今年11月5至7日在名古屋市當地舉辦連續3天「台中夜市」實體活動，將台中夜市風貌與魅力景點真實呈現給日本民眾。

「台中線上旅遊」直播活動由精通日語的台中本地知名部落客擔任嚮導，實地走訪台中捷運鄰近的新興景點「總站夜市」一探究竟，更串聯彩虹眷村、宮原眼科、國家歌劇院、霧峰林家花園、第二市場等日人喜愛人氣景點，1個小時內帶日本民眾線上掌握台中最夯的旅遊資訊。

霧峰林家花園。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台中第二市場。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

觀旅局指出，為滿足日人對台灣小吃的渴望，日本國內民眾前200名預約者，可獲得名古屋市政府特別精選、集結小籠包、香腸、燒賣、滷肉飯、粽子、水餃、蔥油餅、荔枝、芋圓等「美味台灣」伴手禮組合包，讓日本民眾可以在家邊看線上旅遊直播、邊品嘗熱騰騰的小吃，猶如親身體驗台灣夜市。

彩虹眷村。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

觀旅局再特別加碼贈送日本人氣一番的台中知名國際級觀光景點「彩虹眷村」環保手提袋，與經典台灣小吃一起送給喜愛台灣的日本民眾。

觀旅局表示，除線上旅遊直播活動外，名古屋市政府預訂11月5日至7日一連3天在名古屋市的久屋大通公園舉辦「台中夜市」實體活動，現場有舞台表演、美食攤位、飲食區等，讓名古屋市民不用出國就可以體驗到台灣夜市的熱鬧氣氛。