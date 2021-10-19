曾經叱吒風雲的「平成怪物」松坂大輔，今天在西武巨蛋投完職業生涯對決的最後一人次，為傷所困的他在西武對日本火腿之戰先發，球速只剩118公里，只投5球就四壞保他的橫濱高校學弟近藤健介，完成1人次投球後步下投手丘，帶著笑容結束職業生涯。

松坂因為右手臂麻木的問題，近兩年都沒有出賽，今年7月已經宣布退休，但在外界的呼喚下，最終透過球團安排了今天的引退賽。賽前就設定松坂只先發主投1人次，而且他還透過西武監督辻発彦，轉達希望火腿第1棒排出左打者的請求，只因怕自己失控對右打者丟出頭部觸身球。

火腿最終將這個殊榮交給了現役日本國手近藤健介，松坂最後一次對決共投5球，除了第2顆118公里速球投到好球帶外側低處，讓全場響起掌聲，其餘4球都是明顯的大壞球，最後一球甚至差點砸到近藤。

四壞保送後西武喊出暫停，投手教練西口文也走上投手丘，松坂先脫帽跟西口致意，再跟身旁的隊友一一握手，步下投手丘後脫帽跟現場觀眾致意，並跟板凳區的教練、隊友一一握手或擊拳，正式結束職業生涯，此役投球工作則由十龜劍接手。

決定告別的原因，松坂在賽前的引退記者會上透露，主要是右臂麻木的問題連開刀後都沒有改善，今年4月投球他直接砸到右打者的頭，「我變得害怕投球。」隨後狀況也沒好轉。談到家人他還當場落淚，感謝遠在美國的妻兒一直支持著他。